وزير القوى العاملة يسلم 4654 وثيقة تأمين ضد الحوادث بالشرقية

جدة - نرمين السيد - فى بداية كلمته، هنأ وزير القوى العاملة الحضور بمناسبة قرب رأس السنة الهجرية، متمنياً من الله عز وجل أن يعيد علينا تلك الذكرى بالخير والسعادة والأمان.

وقال سعفان فى كلمته خلال تسليم الوثائق: إن الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر، مشيرا إلى أن ذلك يأتى تحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا وتأمينها من خلال خطة كاملة وإنشاء قاعدة بيانات سليمة ،لرعاية هذه الفئة المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعانى من ظروف الحياة.

ونوه الوزير إلى أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية هو حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض فى حالات العجز الكلى والجزئى والوفاة، بحيث يتوفر دعم أسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف وإنما هى بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة حيث قامت الوزارة بإبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بهدف إطلاق أو منظومة التأمين على العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية عليهم فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واصابة العمل وذلك على ما يزيد على 13 ألفا من هذه الفئة كمرحلة أولى.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية حريصة على أن يحيا المواطن فيها الحياة الكريمة فى شتى المجالات ومنها مجال العمل داخل كل مؤسسات المجتمع المصرى بمختلف قطاعاته وبصفة خاصة العمالة غير المنتظمة داخل المشروعات المختلفة وذلك بهدف تحسين مستوى معيشتهم وأسرهم والذى يعتبر الهدف الأسمى من أهداف رؤية مصر 2030 مما يسهم فى بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن القوى العاملة بكل مديرياتها فى محافظات الجمهورية تبذل كل الجهد خلال هذه المرحلة على قدر الإمكان لتقديم خدماتها بشكل لائق للمواطن المصرى مقدماً الشكر والتقدير لفريق عمل المحافظة على دعمها الكامل المقدم لمديرية القوى العاملة خلال الفترات السابقة لتقوم بأعمالها على أكمل وجه وكذلك على دوام استضافتها لفعاليات المديرية فى رعاية الشباب وتوفير فرص عمل لائقة لهم وكذلك مهام تدريبهم المهنى.

ووجه الوزير رسالة للعمال قائلا: كل ما يقدم إليكم من رعاية وحماية يعود الفضل فيه إلى مصر ووجب علينا جميعا أن نتحلى بالإخلاص فى العمل وأن نكون حريصين على أن نحافظ على بلدنا لانها هى ميراثنا الوحيد ولا نلتفت إلى المحاولات التى تحاك لنا فى الداخل والخارج، مؤكدا أن مصر محفوظة باذن الله وفضله ثم بالأيدى العاملة، لذلك على العمال أن يكونوا خط الدفاع الأول لمصر بالإنتاج والعمل .

ووجه مديرية القوى العاملة بالمحافظة، بعمل حملات وتكوين فرق عمل من المتطوعين من طلبة الجامعات لتقوم بمساعدة المفتشين العاملين بالمديرية فى حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة خاصة العمالة الزراعية خلال فترة الإجازة الصيفية، وتوصيف أعمال تلك الفرق وتقديم حصص تدريبية لهؤلاء الفرق تعينهم على معرفة آليات العمل وكيفية التطبيق على أرض الواقع ليكون نموذجاً فعالاً يحتذى به فى باقى المحافظات.

من جانبه، قدم محافظ الشرقية شكره للوزير على هذا الجهد المبذول فى ظروف استثنائية يمر بها العالم تمثل هذا الجهد فى تقديم أوجه الرعاية والحماية للعمالة المنتظمة وغير المنتظمة والتأمين عليها باعتبارها من الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، وقال :"كنا هنا بالأمس القريب لتسليم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة ونحن هنا اليوم لنستكمل هذه المسيرة".

بدوره، قال أحمد عبد الهادى وكيل المديرية: إننا نلتقى اليوم فى حفلنا الثالث على التوالى لتسليم وثائق التأمين ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمحافظة الشرقية ليصبح إجمالى ما تم تسليمه من وثائق خلال النصف الأول من العام الجارى إلى 4654 وثيقة.

وقدم الشكر لجميع الجهود المخلصة الداعمة وفى مقدمتها قائد منظومة الانجاز وزير القوى العاملة محمد سعفان، وقائد التطوير والتجديد محافظ الشرقية.