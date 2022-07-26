استرداد 13 ألف متر «طرح نهر» فى طره (صور)

جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ القاهرة أن الإزالات التى تمت بحى طرة تم إنجازها بالتنسيق مع الجهات الشرطية والمرافق والإدارة العامة لحماية النيل، وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة تعديات على نهر النيل وأراضى طرح النهر تم من خلالها التمكين من استرداد قطعة أرض طرح نهر بطره أمام كنيسة مارى جرجس تقدر مساحتها بأكثر من 13 ألف متر.

وأضاف المحافظ أنه تم تنفيذ 15 قرار إزالة تنوعت ما بين ردم بالقطاع المائى للنيل وغرف وماكينات لسحب المياه للأغراض الصناعية بدون ترخيص، وتمت عملية الاسترداد بالتنسيق مع جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة وشرطة المسطحات المائية، وتم التنفيذ باستخدام أسطول من المعدات البحرية والبرية وإزالة ما يزيد على عشرة آلاف متر مكعب من التشوينات والردم.