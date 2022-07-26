ختام دورة «إطلاقا للمسبيين» بالمنيا (صور)

جدة - نرمين السيد - ونظمت الإيبارشية دورة لإعداد خدام وخادمات الإدمان، تحت عنوان "إطلاقا للمسبيين". وشارك فى الدورة 6 من إيبارشيات الوجه القبلى، واستمرت 3 شهور، وتناولت دراسة أنواع الإدمان. وألقى الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية كلمة فى حفل التخرج عن ضرورة التحلى بطول الأناة والمثابرة مع المخدومين، مشيرا إلى التحديات التى تواجه هذه الخدمة، ووصف المتعافين بالمنتصرين. وفى ختام اليوم وزع نيافته شهادات التخرج على 37 خادم وخادمة.

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