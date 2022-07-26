افتتاح 11 جامعة أهلية جديدة مع بداية العام الدراسى

جدة - نرمين السيد - فى بداية الاجتماع، استعرض وزير التعليم العالى سياسة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى دعم روافد منظومة التعليم العالى المُختلفة، ومنها الجامعات الأهلية التى لا تهدف إلى تحقيق الربح وإنما يُعاد ضخ المصروفات الطلابية لاستخدامها فى أعمال الصيانة وتحديث المعامل وتطوير المنظومة التعليمية.

وأشار إلى حرص الوزارة خلال الفترة الماضية على دعم الجامعات الحكومية التى بلغ عددها 27 جامعة حكومية بكل ربوع الوطن لتقديم دورها الفعال فى منظومة التعليم العالى، كما دعمت الوزارة الجامعات الخاصة التى بلغ عددها حتى الآن 27 جامعة فى مختلف المحافظات، لمساعدتها فى القيام بدور أكثر فعالية فى خدمة المنظومة التعليمية.

وأتاحت الوزارة فرص التعليم الأجنبى من خلال استضافة 6 أفرع للجامعات الأجنبية فى العاصمة الإدارية الجديدة، لإتاحة فرص التعليم بجامعات تحظى بتصنيف مُتميز على المستوى الدولى، كما أتاحت الوزارة مسار التعليم التكنولوجى والذى يضم 10 جامعات تكنولوجية لدعم مسار التعليم الفنى والتقنى؛ لتلبية احتياجات سوق العمل المُستقبلى.

وجه الوزير بضرورة اهتمام الجامعات الأهلية بتسويق برامجها الدراسية الحديثة لكى يتعرف الطلاب على البرامج الدراسية التى تؤهلهم لسوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، كما وجه باستمرار الجامعات الأهلية فى عقد شراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة المُصنفة دوليًا.

وأكد الوزير أن إنشاء جامعات أهلية جديدة، يأتى فى إطار المشروع القومى للتوسع فى إنشاء جامعات أهلية بمعايير عالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالى فى مصر، موضحًا أن هذه الجامعات رُوعى فى تنفيذها أن تكون من الجامعات الذكية، ومن الجيل الرابع (نموذج الجامعات المُنتجة) وتعمل وفقًا لأحدث النُظم العالمية، وبما يتماشى مع تخصصات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف أن الجامعات الأهلية تُسهم فى تحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة فى مجال التعليم العالى حتى عام 2050 ومنها تقديم مستوى تعليم عالٍ على المستوى الأكاديمى والتطبيقى، بما يُساهم فى إتاحة فرص التعليم بجودة عالية فى العلوم المختلفة، فضلاً عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية، والإقليمية، والعالمية، إضافة إلى إعداد بنية مناسبة للبحث العلمى، تُسهم فى حل المشكلات التى تواجه خطط التنمية فى مصر.

وأكد الوزير أن العمل يجرى على قدم وساق بمختلف القطاعات بشأن جاهزية الجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، وجارى إنهاء تنفيذ كافة التجهيزات الفنية وفقًا لأحدث المواصفات الفنية.

وأشار إلى أن خطة الوزارة تستهدف افتتاح 11 جامعة أهلية جديدة مع بداية العام الدراسى الجديد 2022-2023، وهى جامعات: (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بنى سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية).

وجه الوزير بسرعة انتهاء الكليات من إعلان جميع نتائج نهاية العام الدراسى 2021/2022، وبدء الاستعداد للعام الدراسى القادم، وقيام الجامعات بتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للمبانى والمرافق والمدرجات والفصول الدراسية والمعامل، مع مُراعاة عناصر السلامة والأمان لكافة مرافق الجامعات، وذلك خلال العُطلة الصيفية.

كما وجه الوزير باهتمام الجامعات بتنفيذ خطة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية والثقافية، وتعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعات الأهلية، وتكثيف الحملات التوعوية للطلاب لمحاربة الأفكار غير السوية والمُتطرفة، وذلك خلال الإجازة الصيفية.

اطلع المجلس على جهود جاهزية الجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بافتتاحها وتشغيلها مع بداية العام الدراسى الجديد 2022-2023.

ناقش المجلس الطاقة الاستيعابية للكليات بالجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، وأهم البرامج الدراسية المُقرر بدء الدراسة بها، وآليات الإعلان والتسويق لها، والانتهاء من اللوائح التنظمية، وتشكيل مجالس أمناء هذه الجامعات، والهياكل التدريسية بكلياتها.

وأكد المجلس أهمية تعزيز آليات استفادة الجامعات الأهلية الجديدة من إمكانيات الجامعات الحكومية، فيما يتعلق بتقديم التدريب لطلاب الجامعات الأهلية الجديدة فى المستشفيات الجامعية، وغيرها من أوجه الاستفادة.