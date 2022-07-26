ما حكم الشك فى الوضوء أثناء الصلاة؟

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى فيديو نشرته دار الإفتاء عبر حسابها الرسمى عل فيس بوك: "لو أنا متأكد أنى توضأت وشكيت إن الوضوء اتنقض يبقى الأصل أنى لازالت متوضأً".

وتابع: "لابد من معايير واضحة يبنى عليها الحكم"، وهو ما أوضحه النبى صلى الله عليه وسلم، عندما قال "إلا أن يسمع صوتا أو يشم ريحا"، أى يكون هناك شىء قابل للرصد.

وأردف أمين الفتوى: "لو حصل حاجة ومش عارف قرقرة بطن ولا شىء خرج منى، يبقى قرقرة بطن، ونسد هذا الباب الذى يأتى منه الوسواس ويباغض فيه الشيطان للإنسان العبادة".