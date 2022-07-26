المفتى يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - تقدم الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وللشعب المصرى الكريم، والأمة العربية وجموع المسلمين فى العالم بمناسبة العام الهجرى الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يجعلها سنة خير وبر وتقوى فى حياة الناس والمجتمع والعالم أجمع.





ودعا مفتى الجمهورية المسلمين فى دول العالم إلى الاستفادة من دروس الهجرة النبوية وتطبيقها فى حياتنا ومجتمعنا.

وأوضح فضيلته، فى بيان أصدره بمناسبة العام الهجرى الجديد 1443، أن الهجرة النبوية الشريفة لم تكن تحركًا عشوائيًا، أو هروبًا من واقع شديد القسوة أحاط بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها جاءت عقب إعداد مسبق ودراسة شاملة، لتصبح نقلة استراتيجية عظيمة انتقل المسلمون بعدها من الضعف إلى القوة، وتكون المدينة المنورة مركزًا لنشر قيم العدل والسلام.

أضاف فضيلة المفتى فى كلمته بمناسبة العام الهجرى الجديد أن أول ما بنى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى المدينة كان المسجد الذى جمع المسلمين فى صف واحد، لينبذوا أشكال الفرقة والشقاق، ويوحدوا صفوفهم من أجل مصلحة دينهم ودولتهم التى وضعوا حجر أساس بنائها عقب الهجرة؛ لتصبح الدولة الإسلامية منارة للوسطية والتسامح، وبناء للإنسان فى أرقى صور التعامل البشرى، واعترافا بحقوق الإنسان وتفضيله على جميع المخلوقات، وإعلاء لقدره بالمحافظة على دمه وأمنه وسلامته.

وطالب مفتى الجمهورية المصريين جميعا بجعل السنة الجديدة بناء جديدا للذات، ونشرا لروح المحبة والعمل والبناء، ونبذا للفرقة والكراهية والهدم والإرهاب، حتى نرقى بوطننا، ودعاهم أن يبدءوا السنة الهجرية الجديدة كما بدأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى المدينة المنورة بعد الهجرة، بالبناء والوحدة بعيدا عن النزاع والفرقة.

واختتم مفتى الجمهورية كلمته بالدعاء أن يوفق الله المصريين إلى ما فيه خير وطنهم، متمنيًا أن تكون السنة الهجرية الجديدة سنة يعمها الخير والأمان والاستقرار على المستويات كافة.