«التعاون الدولى» تبحث تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التحول للاقتصاد الأخضر

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن مصر تتمتع بعلاقات قوية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين ومن بينهم مؤسسة التمويل الدولية، الذين أسهموا فى تنفيذ مشروعات خضراء رائدة من بينها محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومحطة مياه الجبل الأصفر.





ولفتت المشاط إلى أن العلاقات الوطيدة لمؤسسة التمويل الدولية مع القطاع الخاص محليا وعالميا يعزز أهمية التعاون فى ترويج قائمة مشروعات برنامج "نوفى"، لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة بفاعلية فى تمويل هذه المشروعات.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التعاون الدولى، مع بعثة مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولى لتمويل القطاع الخاص، برئاسة شيخ عمر سايلا، المدير الإقليمى لمنطقة شمال إفريقيا، وفيفك باثاك، مدير وحدة أعمال المناخ بمؤسسة التمويل الدولية، وياسمين الحينى، القائم بأعمال مدير مؤسسة التمويل الدولية فى مصر وليبيا.

وشهد الاجتماع استكشاف فرص التعاون المشترك فى مجال تمويل التنمية فى مصر، وعرض برنامج "نوفى" الذى أطلقته وزارة التعاون الدولى مؤخرا لتمويل مشروعات الطاقة والمياه والغذاء فى مصر، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بالترويج للمشروعات الخضراء بين شركاء التنمية، فضلا عن بحث فرص التعاون فى ضوء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ فى مصر، والمشروعات الجارية بين مؤسسة التمويل الدولية والجهات الحكومية المختلفة.

وخلال اللقاء قالت وزيرة التعاون الدولى، إنه فى إطار التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدفع الجهود التنموية وتعزيز فاعلية التعاون الإنمائى، فإن الحكومة حريصة على إشراك الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف فى تمويل حزمة المشروعات، فى إطار تعزيز الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ ودعم رؤية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم القدرة على المرونة والتكيف مع التغيرات المناخية.

وفى سياق متصل، تطرقت وزيرة التعاون الدولى، إلى مقترحات التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية فى ضوء استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والتعاون فى "يوم التمويل" الذى سيعقد ضمن فعاليات قمة المناخ، كما بحثت تطورات التعاون المستقبلى مع مؤسسة التمويل الدولية فى برنامج المبانى الخضراء والبعثة المرتقب قدومها لمصر خلال سبتمبر المقبل لبحث تطورات تنفيذ البرنامج.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، على أهمية آليات التمويل المختلط والتمويلات المبتكرة التى تحفز مشاركة القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة فى تحفيز التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز التحول الأخضر.

وتطرق فيفك باثاك، مدير وحدة أعمال المناخ بمؤسسة التمويل الدولية، إلى أهمية تقليل الانبعاثات الضارة، وتعزيز استدامة المدن، والتنوع البيولوجى، وتحقيق الاقتصاد الأزرق فى إطار جهود تنفيذ التنمية المستدامة، كما أبدى استعداده لتقديم كافة سبل الدعم للحكومة المصرية للاستثمار فى مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما فى ذلك تقنيات الطاقة المتجددة.

كما سلط مدير وحدة أعمال المناخ بمؤسسة التمويل الدولية، الضوء على أهمية تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص لاسيما المشروعات المتوسطة والصغيرة التى تعمل على تحفيز دور وفاعلية الاقتصاد الخضراء، وخلال العام الماضى ضخت مؤسسة التمويل الدولية تمويلات تنموية لمؤسسات القطاع الخاص بقيمة 248 مليون دولار، من بينها تمويل أول سندات خضراء للقطاع الخاص لصالح البنك التجارى الدولى بقيمة 100 مليون دولار.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر تسجل نحو 1.2 مليار دولار فى صور استثمارات وخدمات استشارية فى قطاعات مختلفة منها الصحة والتعليم والصناعة والأعمال الزراعية والأسواق المالية والسياحة.