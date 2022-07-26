الهجرة: 541 مصريا سجلوا للمشاركة فى المؤتمر الثالث للكيانات بالخارج

وصرحت وزيرة الهجرة، اليوم الثلاثاء، بأن المؤتمر يأتى فى إطار حرص الدولة على رعاية المصريين بالخارج، والاستماع لمطالبهم وإدماجهم باستمرار فى عملية التنمية، وهو ما تصبو إليه الجمهورية الجديدة.
وأكدت أن مؤتمر الكيانات سيضم ممثلى وزارات ومؤسسات الدولة المعنية؛ للرد على استفسارات واقتراحات ممثلى الجاليات والكيانات المصرية بالخارج، والعمل على دراستها وتنفيذها، مشددة على ضرورة استمرار أبناء الجاليات المصرية فى تقديم مقترحاتهم لما يمكن تقديمه من فعاليات خلال المؤتمر لتحقيق أعظم استفادة منه وخدمة المصريين بالخارج، موضحة ضرورة الاطلاع على تجارب الكيانات المصرية بالخارج وما حققته خلال الفترة الماضية للاستفادة منه والبناء عليه فيما هو قادم.
وأشارت إلى أن الترويج للاستثمار العقارى فى مصر على قائمة أجندة المؤتمر الثالث للكيانات، وأن فعالياته ستتضمن أيضا زيارات ميدانية لعدد من المدن الجديدة؛ للاطلاع على فرص الاستثمار العقارى والتجارى فيها، وتعزيز الترويج لها ومعرفة التسهيلات المقدمة لأبناء الوطن بالخارج، علاوة على زيارات ميدانية أخرى لعدد من المجمعات الصناعية الكبرى والمدن الصناعية الجديدة؛ للاطلاع على مدى التقدم الذى وصلت إليه مصر فى القطاع الصناعى، خاصة فى أعقاب مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" الذى نظمته وزارة الهجرة فى أواخر مايو الماضى، وباعتبار أن الصناعة هى قاطرة الاقتصاد القومى المصرى.
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