رصف وتطوير شوارع علوبة والغاز وبورسعيد فى الجيزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ خطط رصف وتطوير عددا من المحاور المرورية ورفع كفاءة الشوارع؛ لتيسير الحركة المرورية فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير محاور الحركة المرورية للتسهيل على المواطنين.





وتابع أحمد راشد محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، جهود حى العمرانية ومديرية الطرق فى تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع علوبة ضمن خطة تطوير متفرعات شارع الهرم والملك فيصل حيث تم تنفيذ طبقة الأسفلت الأولى وجار الاستكمال بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تركيب الأنترلوك والتنسيق العلم لمسار الطريق بشارع أمون المتفرع من شارع علوبه تمهيداً لبدء أعمال الرصف والتطوير للشارع.

كما تابع محافظ الجيزة، أعمال رصف وتطوير شارع عبد المنعم إسماعيل (الغيط سابقا) بحى شمال الجيزة من ضمن خطة تطوير المناطق غير المخططة وذلك فى المسافة من شارع الوحدة حتى شارع زكى مطر، وتضمنت أعمال التطوير رصف وتطوير الطريق وتهذيب الأشجار ودعم الشارع بأعمدة الإنارة ورفع كفاءة بالوعات ومطابق الصرف الصحى وتنفيذ بيارات صرف الأمطار وبلاط انترلوك بأرصفة المشاة.

واطلع أحمد راشد على جهود مركز ومدينة البدرشين فى تنفيذ أعمال رصف الطبقة السطحية بشارع بورسعيد ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الشوارع الحيوية بالمركز لتحسين الحركة المرورية وللتيسير على المواطنين، وفى حى الوراق تم رصف الطريق الواقع خلف شارع الغاز حيث تم تنفيذ الطبقة الأولى للرصف ورفع كفاءة أرصفة المشاة، وجار استكمال الأعمال.

ووجه أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية مع الشركات المنفذة للرصف للتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة للأعمال والجدول الزمنى لها.