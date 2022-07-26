جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص برقية التهنئة، وفقا لبيان صحفى لسفارة فلسطين فى القاهرة: "يطيب لنا بحلول العام الهجرى الجديد 1444، أن نتوجه لفضيلتكم بأطيب التهانى والتبريكات، وندعو الله تعالى أن تعود عليكم هذه المناسبة المباركة وأمثالها بالصحة والسعادة والعمر المديد، وعلى الشعب المصرى الشقيق والشعوب بالسلام والأمن والرخاء".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الفلسطينى يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة العام الهجرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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