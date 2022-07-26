وزيرا البترول والبيئة يبحثان استعدادات استضافة مؤتمر المناخ COP27

جدة - نرمين السيد - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا تنسيقيا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية لبحث الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر مؤتمر القمة العالمية للمناخ COP27 فى شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.





وتم خلال اللقاء الوقوف على مجهودات فريق العمل المشترك من الوزارتين فى إنجاز الترتيبات اللازمة لتنظيم عدد من الفعاليات الخاصة بالاستدامة البيئية وخفض الكربون فى قطاعات الطاقة والبترول والغاز ضمن فعاليات المؤتمر تمهيدا لعرض تطورات التعاون فى هذا الاطار على اللجنة العليا لإستضافة المؤتمر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح المهندس طارق الملا ان وزارة البترول والثروة المعدنية ستقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة بتنظيم فعالية خصوصا خلال مؤتمر COP27 تتمثل فى اليوم المعنى بخفض الكربون Decarbonization Day لالقاء الضوء على السياسات والمبادرات التى تتبنى الشركات العاملة فى صناعة البترول والغاز فى مصر تنفيذها من أجل الحد من الانبعاثات فى إطار التزامها بالمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة ودعم الجهود العالمية فى مواجهة التغير المناخى، مشيرا إلى أن هذه الفعالية ستتضمن استعراض الشركات العالمية للتكنولوجيات المتطورة التى تساعد على الوصول لأفضل النتائج، واستعراض أفضل الممارسات والنماذج المطبقة لخفض الكربون والتقاطه وتخزينه، لافتا إلى أن موضوعات التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية وسبل توفير التمويل المالى ستحظى باهتمام كبير خلال تلك الفعالية لدورها الحيوى فى دفع جهود خفض الانبعاثات الكربونية الى الأمام.

وأكد أن شركاء مصر فى صناعة البترول والغاز من الشركات العالمية متحمسين للمشاركة فى هذه الفعالية خلال المؤتمر لعرض جهودهم وخططهم فى هذا الشأن واستعراض أحدث التكنولوجيات القابلة للتطبيق فى ظل وجود رغبة صادقة فى أداء دورهم فى خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة.

واطلع الوزيران خلال الاجتماع على مقترح الأجندة النهائية للفعاليات والمناقشات المقرر أن يتضمنها يوم خفض الانبعاثات الكربونية خلال المؤتمر ومراجعة الاستعدادات الجارية لتنظيمه بين فريق العمل المشترك من الوزارتين حرصا على توفير كل السبل للوصول إلى مخرجات ناجحة من هذا اليوم، كما تم بحث الاستعدادات ليوم الطاقة Energy Day الذى يتم الاعداد لتنظيمه بمشاركة وزارتى البترول والكهرباء وبالتنسيق مع وزارة البيئة.

وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع المهندس طارق الملا وزير البترول الاجراءات الخاصة بالإعداد والتحضير الجيد لليوم الخاص "بخفض الكربون"، والذى تم إقراره ضمن الايام الموضوعية خلال مؤتمر قمة المناخ المقبل COP27، والمهام المنوط بها وزارة البترول خلال الفترة المقبلة من العمل على تحديد الموضوعات التى سيتم مناقشتها فى ذلك اليوم، تمهيدا لعرضها على اللجنة العليا لاستضافة المؤتمر، مؤكدة أن مؤتمر المناخ هو مؤتمر شمولى يضم كل الأطياف، وضرورة البدء فى الحوار مع قطاع البترول لبحث سبل استخدام أفضل التكنولوجيات لخفض الانبعاثات به.

وقد اقترحت وزيرة البيئة تنظيم دائرة مستديرة أوائل شهر سبتمبر المقبل لإطلاق حوار حول أهم ثلاثة محاور سيتم مناقشتها خلال اليوم الخاص بخفض الكربون بقمة المناخ، من أجل الاعداد الجيد لهذا اليوم، يشارك بها عدد من وزراء البيئة والمناخ ووزراء البترول فى دول العالم وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والشركات المصنعة للكنولوجيات الحديثة، بحيث يكون من مخرجات ذلك اليوم خطوات فعلية يتم تطبيقها على أرض الواقع تتناسب مع مؤتمر المناخ حيث أنه مؤتمرا للتنفيذ.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد اجتماع آخر خلال الفترة القريبة المقبلة لمتابعة نتائج الجهود المنفذة واعتماد الأجندة النهائية للفعاليات المعنية بالطاقة والبترول خلال المؤتمر تتواكب مع مكانة مصر والأهمية العالمية للمؤتمر.

حضر الاجتماع أسامة مبارز أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس احمد عبدربه مساعد رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة والمشرف على كفاءة الطاقة والمناخ بالوزارة والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والدكتور سمير القرعيش نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للطاقة الخضراء، ومن وزارة البيئة الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، والمهندس شريف عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والمهندسة هناء جمعة والمهندسة منة سمير.