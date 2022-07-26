«تراخيص الشواطئ» توافق على مشروعات قومية أهمها محطات تحلية مياه

جدة - نرمين السيد - عُقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وهشام أمنة محافظ البحيرة، وأحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ





وصرح الدكتور عبد العاطى، بأن اللجنة العليا معنية بالموافقة على التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، موضحاً أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لجميع الشروط اللازمة، وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية فى ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم فى دعم الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة المصرية.

وأوضح أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة؛ لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.

وأضاف أنه تم إصدار دليل إرشادى خاص بتجديد وصيانة المماشى والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ والذى تم إعداده بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، ووزارة البيئة، وهيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد اللازمة.

وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة (28) طلبا بمحافظات البحر الأحمر، (6) بالإسكندرية (1) والسويس (2) وجنوب سيناء (4) ومطروح (13) والبحيرة (1) وبورسعيد (1)، حيث تم قبول (24) طلبا نظرا لاستيفاءها الشروط اللازمة، ورفض عدد (4) طلبات لعدم استيفائها للاشتراطات المطلوبة.

كما تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة ما انتهت إليه اللجنة الخاصة بأعمال التهذيب والتكسير داخل حرم الشاطئ، واللجنة الخاصة بالترخيص لحمامات السباحة المقامة بالمنطقة الشاطئية، حيث تم الاتفاق على الاشتراطات الخاصة بالترخيص بهذه الأعمال داخل حرم الشاطى.

وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها إنشاء محطة معالجة بطاقة 5000 م3/ يوم لأحد شركات البترول بمحافظة البحر الأحمر، والموافقة على إصلاح وتثبيت خط خام بحرى بوادى فيران لأحد شركات البترول بمحافظة جنوب سيناء، وإقامة محطة شرق مطروح لتحلية مياه البحر بمنطقة الرميلية بطاقة 65 ألف م3/ يوم قابلة للتوسع إلى 130 ألف م3/ يوم وإقامة محطة تحلية لمياه البحر بطاقه 6000 م3/ يوم بمحافظه السويس، وإقامة محطة تحلية لمياه البحر بطاقة 10000 م3/ يوم بمدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء ومشروع محطة تحلية بإحدى قرى الساحل الشمالى الغربى.