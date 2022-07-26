جامعة القاهرة: نحرص على المساهمة فى تطوير منظومة علاج الأورام

جدة - نرمين السيد - ينظم المعهد القومى للأورام جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد عبد المعطى عميد المعهد، يوما توعويا حول "أورام الرأس والرقبة"، يوم الأربعاء 27 يوليو الجارى بقاعة المحاضرات الكبرى بالمعهد، وذلك فى إطار حرص الجامعة على المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة لتطوير المنظومة الصحية.





وقال الدكتور محمد الخشت، إن اليوم التوعوى بأورام الرأس والرقبة يهدف إلى رفع درجة الوعى بين مختلف الفئات المجتمعية حول هذا النوع من الأورام السرطانية، والأعراض المصاحبة له وأسبابه، وعوامل الخطر، وطرق العلاج المختلفة، بالإضافة إلى أهمية الاكتشاف المبكر له.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على تقديم كل إمكاناتها البشرية والمادية لخدمة المجتمع فى مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع الطبى من خلال الخدمات الصحية التى تتيحها الجامعة للمواطنين، وتقديم الدعم وسبل التوعية اللازمة حول العديد من الأمراض، والحث على إجراء الفحوصات اللازمة لها، وعلاجها، ودراسة مبادرات صحية للتعامل معها، وإطلاق العديد من القوافل الطبية إلى المناطق والقرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور محمد عبد المعطى عميد المعهد، إن يوم التوعية بأورام الرأس والرقبة، يتضمن عدة محاور، منها عوامل الخطر، ونسب الحدوث، والمسببات الرئيسية مثل التدخين وتناول الكحوليات وضعف المناعة ونقص التغذية وحدوث فيروس الورم الحليمى البشرى "HPV"، مشيرا إلى تعدد طرق العلاج الكيميائى والجراحة والعلاج الموجه والعلاج المناعى، مؤكدا أن التوعية والكشف المبكر هما أهم سلاحين فى علاج الأورام السرطانية.

وأوضح الدكتور طارق خيرى وكيل المعهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن البرنامج التوعوى يشمل عدة محاضرات فى نطاق أورام الرأس والرقبة، من بينها دور التوعية فى الوقاية والاكتشاف والتشخيص والعلاج والمتابعة، ودور العلاج الإشعاعى فى علاج أورام الرأس والرقبة، وأحدث العلاجات بالمعهد، ودور الأشعة التشخيصية فى هذا النوع من الأورام، وأورام الرأس والرقبة، وعوامل الخطورة، والوقاية والعلاج، والتغذية السليمة وعلاقتها بالأورام.

وأشارت الدكتورة عبير العشماوى منسق برنامج التوعية، إلى أن يوم التوعية بأورام الرأس والرقبة يستهدف التوجه إلى كافة فئات المجتمع، ويحاضر به أساتذة وخبراء من تخصصات مختلفة منها الجراحة والباطنة والعلاج الإشعاعى والتشخيصى وبيولوجيا الأورام، والتغذية العلاجية.