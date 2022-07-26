محمد سعفان يسلم 200 عقد عمل لذوى القدرات فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك لتسليم عدد من وثيقة التأمين ضد الحوادث تغطى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم والجزئى، للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، بعد رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه فى بداية العام الجارى، ليصبح إجمالى ما تسلمه حتى الآن خلال نصف العام الحالى 4654 وثيقة.

كما يقوم الوزير والمحافظ بتسليم 200 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة من أبناء المحافظة لدمجهم فى المجتمع، فضلا عن تسليم 5 ماكينات خياطة وشنطتين أدوات للتبريد والتكييف لأوائل الخريجات والخريجين المتدربين فى مركزى التدريب المهنى بالنحال والصيادين التابعين للمديرية، وذلك بحضور أحمد عبد الهادى وكيل المديرية.

وقدم الوزير التهنئة للمحافظ بمناسبة قرب العام الهجرى الجديد، سائلا الله أن يجعله عام أمن وأمان وسلام على شعب وعمال مصر والأمتين العربية والإسلامية، وجميع المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، سائلا الله أن يجعله عام أمن وأمان وسلام للعالم كله ويمن وبركة على مصرنا الغالية.

وقال الوزير: إن جولة اليوم بالمحافظة تتم فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتها، ضمن الفئات الأكثر احتياجا وحمايتها فى حالات العجز الجزئى أو الكلى أو الوفاة، فضلا عن "قادرون باختلاف" لدمجهم فى المجتمع.

من جانبه رحب المحافظ بالوزير، مؤكدا دور القوى العاملة المهم على أرض المحافظة لخدمة أبنائها من العمالة غير المنتظمة، وأصحاب الهمم والعزيمة، فضلا عن الشباب من الجنسين من خلال التدريب المهنى على المهن التى يحتاجها سوق العمل، أو التشغيل فى شركات ومصانع القطاع الخاص، مؤكدا أن هذا الدور لا يقل أهمية عن دور أجهزة التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية التابعة للوزارة.