تأكيد السيسى دعم مصر لجهود السلم والأمن بالصومال يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المحادثات مع الرئيس الصومالى، حسن شيخ محمود، عكست تقارب وجهات النظر بين الجانبين حول العديد من الملفات والموضوعات الثنائية والإقليمية، مشيرا إلى أنه تم استعراض أوجه التعاون القائمة بين البلدين وكيفية تطويرها، لترتقى إلى مستوى العلاقات السياسية، الممتدة بين بلدينا.

وأشار الرئيس السيسى، فى كلمته خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الصومالى، أمس، إلى أهمية العمل المشترك، لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية فى الصومال، وجهود افتتاح فرع «بنك مصر»، التى تكللت بالنجاح فى مستهل شهر يوليو الحالى، من خلال منح البنك المركزى الصومالى رخصة التشغيل النهائية لبنك مصر، والذى تتطلع مصر إلى أن يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التواجد التجارى والاستثمارى المصرى فى الصومال، بما يحقق مصالح الجانبين.

وأوضح الرئيس أنه تطرق إلى تطورات ملف "سد النهضة الإثيوبى"، حيث تم التوافق حول خطورة السياسات الأحادية، عند القيام بمشروعات على الأنهار الدولية، وحتمية الالتزام بمبدأ التعاون والتشاور المسبق بين الدول المتشاطئة، لضمان عدم التسبب فى ضرر لأى منها، اتساقا مع قواعد القانون الدولى ذات الصلة، ومن ثم ضرورة التوصل بلا إبطاء لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل هذا السد، استنادا إلى البيان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن الدولى فى سبتمبر 2021 حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليمى.

وتابع الرئيس أنه تم تبادل وجهات النظر والرؤى، حول مجمل الأوضاع الإقليمية، واتفقت الإرادة السياسية للجانبين، نحو تكثيف التعاون والتنسيق فيما يتصل بأمن البحر الأحمر، مشيرا إلى أنه أعاد التأكيد على مسئولية الدول المتشاطئة عن صياغة جميع السياسات الخاصة بذلك الممر المائى، بالغ الحيوية، من منظور متكامل يأخذ فى الاعتبار مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والأمنية.

وأكد الرئيس أن مصر تؤكد دوما دعمها للجهود الصومالية لتعزيز السلم والأمن فى الصومال والقضاء على الإرهاب، سعيا لتحقيق التنمية المنشودة فى هذا البلد الشقيق، ومن أجل تخطى التحديات الراهنة، وتحقيق تطلعات الشعب الصومالى نحو مستقبل أفضل.

وأشاد الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، بدعم مصر للصومال بعد الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن المصريين دفعوا حياتهم ثمنا لمساندة الصومال والحصول على استقلاله، مضيفا: مصر والصومال كانا يرتبطان ارتباطا عميقا فى كل المجالات الممكنة سواء الاقتصادية أو الأمنية، وكذلك الخدمات الاجتماعية، موضحا أن مصر كانت داعما قويا للصومال خلال المشكلة التى واجهها على مدار العقود الثلاثة الماضية، وهذا الدعم كفل عودته ليتبوأ موقعه، واصفا إياه بأنه «دعم من القلب» ويعكس العلاقات التاريخية بين البلدين.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة، بأنه عقب استقبال الرئيس السيسى نظيره الصومالى، أمس بقصر الاتحادية، تم عقد مباحثات منفردة بينهما، تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين.

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أهمية الإسراع بمعدلات التنفيذ بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، خاصة إنهاء أعمال التنسيق العام بالموقع، مع الالتزام بالنسق المعمارى المخطط له، بالنظر لكونه يرتقى بمنطقة ذات أهمية تاريخية، ضمن خطة الدولة للحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة القاهرة، وقيمتها كوجهة سياحية وثقافية مميزة، كما وجه رئيس الوزراء بطلاء واجهات مدرسة مجاورة للمشروع على غرار النسق المعمارى للمشروع، بما يحقق التجانس بين المشروع والوسط المحيط له على نحو جمالى.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس، سير العمل بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من المسئولين.

وخلال الجولة استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الموقف التنفيذى للمشروع، كما قام بجولة للوقوف على سير العمل بمكونات المشروع المختلفة، بدأها بمتابعة أعمال تنفيذ العمارات، حيث تفقد أعمال تشطيب واجهات العمارات، وزار عددا من الوحدات التى تم تشطيبها، وأثنى على تصميم الوحدات وجودة التشطيب، كما تعرف على موقف أعمال تنفيذ المرافق، وتنسيق الموقع العام.

وأوضح وزير الإسكان أن المشروع يشمل تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، على مساحة إجمالية تصل إلى 95 فدانا، وتضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، بمتوسط مساحة للوحدة يصل إلى 150 مترا، مضيفا أنه تم الانتهاء من تشطيب واجهات نحو 73 عمارة ضمن المشروع حتى الآن.

كما شملت جولة رئيس الوزراء ومرافقيه بمنطقة تطوير منطقة سور مجرى العيون، تفقد أعمال تنفيذ المول التجارى الإدارى الترفيهى، ضمن المشروع، ووجه بسرعة إنهاء تنفيذ المول، حيث أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن معدل تنفيذ المول يبلغ 90% للخرسانات، ويتم استكمال التشطيبات، ويقام من 4 أدوار على مساحة 51 ألف م2، حيث يضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة المختلفة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول، بما يخدم قاطنى المشروع وزواره مستقبلا.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم بالفعل طرح عمارة ضمن العمارات الموجودة فى نطاق المشروع، للمصريين فى الخارج، فى إطار مشروع «بيت الوطن»، وتم حجزها بالكامل، بإقبال كبير، مضيفا أنه تم طرح عمارة ثانية بنفس المشروع، وتم حجزها بالكامل أيضا، بما يعكس الاهتمام بالسكن بهذه المنطقة، التى يخطط لأن تكون مقصدا سياحيا وحضاريا فريدا.

كما تفقد رئيس الوزراء أعمال الإزالات التى تتم لعدد من المناطق فى محيط مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، ووجه بسرعة إنهاء أعمال الإزالات، كما استمع إلى شرح من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الذى أكد أن هناك 3 مناطق عشوائية هى: السكر والليمون، والجيارة، وحوش النخيل، يتم إزالتها حاليا، وسيتم الانتهاء من ذلك خلال نحو 15 يوما، مضيفا: هدفنا تسكين نحو 1660 أسرة فى مشروع أرض الخيالة الذى تم تطويره، استكمالا لجهود الدولة فى تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة والارتقاء بحياة ساكنيها.

وألقت صحيفة «الأخبار» الضوء على مصادقة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية (حربية، بحرية، جوية، دفاع جوى) والكليات العسكرية (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية) من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا دفعة أكتوبر 2022، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول كالآتى:

أولا، الكلية الحربية، تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها (العلمى والأدبى)، وألا يزيد السن فى 1/11/2022 م على 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع القسم العلمى 70% فأكثر- القسم الأدبى 75% فأكثر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ميلادية، ويمنح الخريج درجة (بكالوريوس العلوم العسكرية - بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية).

ثانيا، الكلية البحرية: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العلمية المعادلة من (القسم العلمى)، وألا يزيد السن فى 1/11/2022 م على 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثر، وأن يجيد الطالب السباحة إجادة تامة، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية (ميلادية)، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس (العلوم العسكرية والعلوم البحرية - بكالوريوس العلوم السياسية).

ثالثا، الكلية الجوية: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها (العلمى والأدبى)، وألا يزيد السن فى 1/11/2022 م على 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 60% فأكثر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية (ميلادية)، ويمنح الخريج تخصص إدارة الطيران والمطارات درجة (بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران - بكالوريوس تجارة (شعبة إدارة أعمال)، ويمنح الخريج تخصص نظم معلومات الطيران درجة (بكالوريوس وشارة العلوم العسكرية الجوية - بكالوريوس الحاسبات والمعلومات).

رابعا، كلية الدفاع الجوى: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط، والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط أن يكون الطالب قد تحصل على 70% فأكثر فى مادتى (الفيزياء والرياضيات)، وألا يزيد السن فى 1/11/2022 م على 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 71% فأكثر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية (ميلادية)، ويمنح الخريج درجة [بكالوريوس علوم الدفاع الجوى - بكالوريوس الهندسة تخصص (الاتصالات والإلكترونيات - الحاسب والنظم - الميكاترونيكس والروبوتات) بنظام الساعات المعتمدة.

خامسا، الكلية الفنية العسكرية: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط / وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية (علمى) والشهادات المعادلة من القسم العلمى، وألا يزيد السن فى 1/11/2022 م على 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 76% فأكثر، وتكون مدة الدراسة 5 سنوات دراسية (ميلادية)، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الهندسة (بتخصصاتها) وشهادة إتمام الدراسة العسكرية، بالإضافة إلى إمكانية استكمال الدراسات العليا بالكلية للحصول على الدرجات العلمية المختلفة (الماجستير/الدكتوراه) والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

سادسا، كلية الطب بالقوات المسلحة: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة العلوم) فقط والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى، وألا يزيد السن فى 1/11/2022 م على 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 90% فأكثر، وتكون مدة الدراسة 5 سنوات دراسية (ميلادية) - 2 سنة امتياز، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية.

سابعا، الكلية العسكرية التكنولوجية: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية (القسم العلمى)، وتقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام (ثلاث وخمس سنوات كطلاب منتظمين) والمطبق بها البرامج الدراسية المطورة وفقا لمنهجية الجدارات (قرار وزارى رقم 42/2022) من المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فقط وتكون التخصصات تابعة لأقسام (الميكانيكية - الكهربية) على أن يقدم الطالب ما يفيد بذلك، كما تقبل الحاصلين على شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط التابع لوزارة الإنتاج الحربى وطبقا للشروط والتخصصات والشعب التى تقبل بالكلية.

وتقبل الكلية الطلبة المقيدين فى دراسات أعلى من الشهادات المذكورة (كليات الهندسة - الجامعات التكنولوجية - كليات التعليم الصناعى - المعاهد الفنية الصناعية العليا) التابعة لوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بشرط أن تكون هذه الدراسات فى سياق وتفيد دراستهم مع ضرورة استيفاء شرط السن.

كما تتضمن الشروط ألا يزيد السن فى 1/11/2022م على 21 سنة للطلبة الحاصلين على ثانوية (عامة - أزهرية - صناعية ثلاث سنوات)، و22 سنة للطلبة الحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات، والحاصلين على الكلية التكنولوجية المتوسطة من المجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط، و(22) سنة للطلبة المقيدين فى الدراسات الأعلى.

وتشمل الشروط كذلك أن تكون النسبة المئوية للمجموع الثانوية العامة وما يعادلها 65% فأكثر، والثانوية الصناعية 80% فأكثر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية (ميلادية)، ويمنح الخريج درجة البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا كل فى تخصصه وشهادة إتمام الدراسة العسكرية.

وتتمثل الشروط الخاصة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط محاربين فى:

أولا، الكلية الحربية، التخصصات المطلوبة، تربية رياضية، تجارة، حقوق، زراعة، الإعلام والصحافة، اقتصاد وعلوم سياسية، كلية خدمة اجتماعية، لغات (إنجليزى – عبرى - روسى - فرنسى - صينى) - من كليات (أداب - تربية - ألسن - لغات وترجمة)، الآداب (إعلام - علم نفس - اجتماع - تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية).

ثانيا، الكلية البحرية، التخصصات المطلوبة، تخصصات الهندسة: الحاسب - كهرباء قوى - ميكانيكا قوى - الاتصالات والإلكترونيات - ميكاترونيكس - هندسة بحرية (بناء سفن) الهندسة التطبيقية (تقنية النانو).

ثالثا، كلية الدفاع الجوى: التخصصات المطلوبة: تخصصات الهندسة: الحاسب والنظم - كهرباء قوى - ميكانيكا قوى - الاتصالات والإلكترونيات - الميكاترونيكس - الروبوتات.

وتكون الشروط الخاصة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط متخصصين التخصصات المطلوبة من الأطباء كالآتى:

تكون التخصصات الطبية المطلوبة من الحاصلين على درجة البكالوريوس بعد قضاء فترة الامتياز من تخصص الطب، الطلبة الذكور (علاج طبيعى – بيطرى – أسنان)، الطالبات الإناث (علاج طبيعى – رئيسات تمريض).

وفى مجال النظم، التخصصات المطلوبة هى: كليات الهندسة (تخصص حواسب)، كليات الحاسبات والمعلومات، كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، كليات العلوم تخصص (علوم الحاسب)، الحاصلين على ITI شعبة الذكاء الاصطناعى.

وبالنسبة للتخصصات المطلوبة من كليات الهندسة والعلوم للعمل بمجال تخصصهم، من كليات الهندسة: (هندسة كيميائية) أما من كليات العلوم: علوم (كيمياء - كيمياء مزدوجة – كيمياء حيوية - فيزياء).

وبالنسبة لإجراءات ومواعيد التقديم للالتحاق بالأكاديمية بالكليات العسكرية: يكون من خلال الدخول على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على (الإنترنت) من هنا