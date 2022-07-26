طقس اليوم.. الأرصاد تعلن عن ظاهرة مؤثرة بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء.
حالة الطقس اليوم
وتنتشر الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، مع نشاط للرياح على السواحل الشمالية والغربية.
وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.25 و1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر و1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
العظمى الصغرى
القاهرة 36 25
الإسكندرية 33 24
وادى النطرون 36 23
طنطا 36 25
شبين الكوم 36 24
دمنهور 34 24
بلطيم 32 25
مطروح 32 22
السلوم 33 23
سيوة 39 21
بورسعيد 34 24
دمياط 33 24
الزقازيق 37 24
المنصورة 36 25
الإسماعيلية 37 24
السويس 36 24
العريش 34 24
رفح 33 23
رأس سدر 38 24
نخل 37 16
نويبع 36 27
طابا 36 26
كاترين 33 19
الطور 34 26
شرم الشيخ 38 28
الغردقة 37 27
مرسى علم 38 27
الفيوم 37 24
بنى سويف 37 24
المنيا 37 24
أسيوط 38 25
سوهاج 39 25
قنا 41 25
الأقصر 42 26
أسوان 42 28
إدفو 43 28
أبوسمبل 41 27
الوادى الجديد 41 26
شلاتين 36 26
أبو رماد 35 27
حلايب 34 26
رأس حدربة 34 26
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