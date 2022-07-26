وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بـ العام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - وكتب وزير الأوقاف على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" منشورا قال فيه نصا: "يسرنى أن أهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بالعام الهجرى الجديد سائلا الله العلى العظيم أن يجعله عام خير ويمن وبركة عليه وعلى مصرنا العزيزة وأن يزيدها أمنا وأمانا وتقدما وازدهارا فى ظل قيادته الحكيمة وأن يوفقنا الحق سبحانه لما يحبه ويرضاه".

مشروع صكوك الأضاحى

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد وجه الشكر إلى من أولوا وزارة الأوقاف الثقة وشاركوا فى صكوك الأضاحى.

وقال الوزير، عبر صفحته على تويتر، إنه فى ضوء كرم الشعب المصرى العظيم وتكافله المجتمعى حققت صكوك الأضاحى والإطعام رقما قياسيا جديدا وكبيرا هذا العام؛ حيث تجاوز إجمالى صكوك الأضاحى والإطعام مبلغ 205 ملايين جنيه هذا العام.

وأوضح، أن منها أكثر من 175 مليون جنيه صكوك أضاحى بزيادة أكثر من30 مليون جنيه على العام الماضى بنسبة زيادة أكثر من 20%.