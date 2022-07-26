الإفتاء: التحرش «عار» أعلن الإسلام الحرب على فاعله

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من خلال حملة "من حقك تعرف"، والتى تُفرد لها دار الإفتاء كل ليلة، بثا مباشرا، للحديث حول موضوع يشغل الأذهان.

التحرش الجنسي

وقالت الإفتاء: "حَذَّر الشرع الشريف من انتهاك الحرمات والأعراض، وقبح ذلك ونفَّر منه، وشدد الوطأة والعذاب على مرتكبيه، ونبه إلى عِظَم شأن الحرمات وكبير وزنها عند الله تعالى، من أجل تعلُّقها بحقوق العباد".

وتابعت دار الإفتاء: "فأعلن الإسلامُ الحربَ على منْ يقترف مثل هذه الجريمة، التحرُّش الجنسي، وتَوعَّد فاعليها بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، وأوجب على أُولي الأمر أن يتصدَّوا لمظاهرها الـمُشينة بكل حزمٍ وحَسْمٍ، ولذا فقد نَصَّ قانون العقوبات على تجريم هذه الفِعْلة، ووضع العقاب الرادع لكل من تسوِّل له نفسه التلطخ بهذا العار".

ختان الاناث

وكانت الإفتاء قد حذرت من عادة ختان الإناث على صفحتها الرسمية قائلة: "الممارسة المعروفة بـ "ختان الإناث"، محرَّمة شرعًا ومجرمة قانونًا، ولا يجوز الإقدام ولا الإعانة عليها بحال من الأحول".

وعللت الإفتاء ذلك "لثبوت ضررها الطبِّ والنفس والاجتماع الجسيم، ومن ثم يحْرُم الإقدام على ممارستها من قِبل الطبيب أو غيره أو الإعانة عليها".