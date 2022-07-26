وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "فى إطار استعدادات جمهورية مصر العربية لاستضافة الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ مصر 2022، خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022، تولى الهيئة العامة للأرصاد الجوية اهتماما كبيرا بقضية التغيرات المناخية لما لها من أثر كبير على جميع مناحى الحياة وما يشهده جميع المواطنين من التغير الكبير فى حالة الطقس ليس فى مصر فقط ولكن فى جميع أنحاء العالم".
مؤتمر الأطراف COP27
واضافت الأرصاد: "ستقوم الهيئة، تحت رعاية وزارة الطيران المدنى هذا العام 2022 من خلال موسمها الثقافى 2022، والذى يقام تحت عنوان "تداعيات التغيرالمناخى وأثره على المجتمع"، وبمشاركة كافة جهات الدولة، بعمل ندوات ثقافية وتثقيفية لجميع فئات المجتمع داخل مقر الهيئة العامة للأرصاد الجوية ومن خلال المنصات الإلكترونية والصفحات الرسمية".
وأعلنت الأرصاد أنه يتاح للجميع الحضور أون لاين، لافتة إلى أنه يتم التسجيل من خلال الرابط التالى:
https://forms.gle/nUoFWQGX2F2smbw2A
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراء عاجل من الأرصاد استعدادا لـ استضافة مصر مؤتمر COP27 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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