درجات الحرارة خلال 6 أيام.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وكشفت الأرصاد عن استمرار الأجواء شديدة الحرارة الرطبة حتى نهاية الأسبوع الحالى ومطلع الأسبوع المقبل على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى أن درجة الحرارة فى الظل على القاهرة الكبرى تبلغ 36، و37 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة المحسوسة تتراوح بين 39، و40 درجة.

استضافة مؤتمر الأطراف COP27

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن إجراء ستقوم به استعدادا لاستضافة مصر لـ الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ، خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022.

وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "فى إطار استعدادات جمهورية مصر العربية لاستضافة الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ مصر 2022، خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022، تولى الهيئة العامة للأرصاد الجوية اهتماما كبيرا بقضية التغيرات المناخية لما لها من أثر كبير على جميع مناحى الحياة وما يشهده جميع المواطنين من التغير الكبير فى حالة الطقس ليس فى مصر فقط ولكن فى جميع أنحاء العالم".

مؤتمر الأطراف COP27

وأضافت الأرصاد: "ستقوم الهيئة، تحت رعاية وزارة الطيران المدنى هذا العام 2022 من خلال موسمها الثقافى 2022، والذى يقام تحت عنوان "تداعيات التغيرالمناخى وأثره على المجتمع"، وبمشاركة كافة جهات الدولة، بعمل ندوات ثقافية وتثقيفية لجميع فئات المجتمع داخل مقر الهيئة العامة للأرصاد الجوية ومن خلال المنصات الإلكترونية والصفحات الرسمية".