سارة صبرى أول رائدة فضاء مصرية: رحلتى لـ البحث العلمى وليس السياحة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج من مصر، والذى يذاع على قناة cbc الفضائية، مساء أمس الإثنين: "إن الشركة المنظمة تقوم بتدريبنا على الدراسات التى نقوم بها رؤية الأرض من الخارج والتأثير على المخ عند الخروج للفضاء".

وأضافت أن الهدف من رحلتها ليس السياحة، ولكن بهدف البحث العلمى، متابعة: "لا أعلم كم تكلفة التذكرة وستتحملها وكالة Space for Humanity المعروفة باسم "S4H"، وهى منظمة غير ربحية تتمثل مهمتها فى توسيع الوصول إلى الفضاء، ومحاولة إيصال الناس المهتمة بالفضاء للخارج".

سارة صبري

وسارة صبرى هى مؤسس مبادرة الفضاء العميق DSI، وهى منظمة غير ربحية تهدف إلى زيادة إمكانية الوصول لأبحاث الفضاء، وأصبحت أول رائدة فضاء تناظرية فى مصر عام 2021 بعد إكمال مهمة قمرية استغرقت أسبوعين لمحاكاة الظروف القاسية التى يواجهها رواد الفضاء فى الفضاء المدارى.

حصلت سارة على درجة البكالوريوس فى الهندسة الميكانيكية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ودرجة الماجستير فى الهندسة الطبية الحيوية من بوليتكنيكو دى ميلانو وتسعى حاليا للحصول على درجة الدكتوراه فى علوم الفضاء مع التركيز على تصميم بدلة الفضاء.

ساره صبري

وقالت المهندسة فى تصريحات صحفية: "عندما نتجرأ على أن نحلم بأحلام كبيرة، فإننا نحقق أشياء تعتبر مستحيلة، ونكسر الحدود، ونكتب التاريخ ونضع تحديات جديدة للمستقبل"، معبرة عن سعادتها وفخرها بتمثيل مصر فى الفضاء لأول مرة.

وأضافت صبرى فى تصريحات سابقة، أنها عملت على تدريب الأشخاص على السفر للفضاء وتتواصل مع وكالة الفضاء المصرية من أجل تدريب المصريين.

وأوضحت أن التدريب يحتاج مشاركة من جنسيات مختلفة، وأنها حصلت على دعم كبير من مختلف الأشخاص وتسعى مصر حاليا لتكون من قادة مجال الفضاء الفترة المقبلة.

وكالة الفضاء المصرية تهنئ سارة صبرى

وهنأت وكالة الفضاء المصرية أول رائدة فضاء مصرية تطير إلى الفضاء ضمن رحلة New Shepard رقم 22 التابعة لشركة Blue Origin، معربة عن فخرها ودعمها المهندسة سارة صبرى أول رائدة فضاء مصرية ستسافر لأول مرة إلى الفضاء برفقة 5 أشخاص من الولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال والمملكة المتحدة.