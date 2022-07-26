جامعة قناة السويس: قافلة طبية شاملة لـ762 حالة بقرية الشهيد خيرى

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور ناصر مندور، تنظيم قافلة طبية شاملة إلى قرية الشهيد خيرى التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، التى أسفرت عن تقديم العلاج لـ762 حالة فى جميع التخصصات الطبية، وذلك ضمن سلسلة القوافل التى تسيرها الجامعة بصفة دورية وتغطى كافة مناطق الإقليم.





وقال الدكتور ناصر مندور -فى بيان اليوم الاثنين- إن الجامعة تنفذ خطة قوافل الإصحاح البيئى، التى تشمل مجالات الطب البشرى، والبيطرى، والإرشاد الزراعى، والصيدلة والطب البيطرى والاستشارات الهندسية والتمريض على مستوى قرى إقليم القناة؛ بهدف تقديم التوعية البيئية والزراعية والخدمات الطبية والاستفادة القصوى من الكفاءات الموجودة فى كليات الجامعة فى مختلف المجالات والتخصصات، استكمالا لدور الجامعة فى خدمة مجتمع الإقليم.

وأشار مندور إلى أن المتخصصين بكلية الزراعية نظموا جولات ميدانية داخل بعض المزارع والحقول بقرية الشهيد خيرى، وقدموا حلولا للمشكلات التى عرضها المزارعون فى أشجار المانجو والمحاصيل مع التوصية بالالتزام بالإجراءات السليمة من التقليم والرى لتفادى الأضرار الناتجة عن ملوحة التربة، كما تم صرف وتوزيع المبيدات والأدوية الزراعية المنصرفة بالمجان من قبل الجامعة.

وفى مجال الطب البيطرى، تم تقديم خدمات الكشف والعلاج على بعض الحالات المرضية من أغنام وماعز، بجانب إجراء عملية جراحية لبعض الحالات مع صرف الأدوية اللازمة للحالات بالمجان.

وبالنسبة للتثقيف الصحى، أوضح رئيس جامعة قناة السويس أن القافلة عقدت عدة ندوات حول كيفية غسل اليدين والأسنان والنظافة الشخصية والتغذية السليمة عند الأطفال من عمر 4 سنوات وحتى 12 سنة، وعن وسائل منع الحمل والرضاعة الطبيعية للأطفال فى مختلف الأعمار، وأمراض الضغط والسكرى وفيروسات الكبد، والزواج المبكر، وختام الإناث، وفحص الثدى فى مختلف الأعمار.