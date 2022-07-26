متحدث الصحة يكشف تفاصيل الإجراءات الاحترازية بالمطارات لمواجهة جدرى القرود

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 12:29 صباحاً - كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل الإجراءات الاحترازية التي ستُتبع في المطارات والموانئ ومنافذ الحجر البيطري في ضوء إعلان الصحة العالمية حالة الطوارئ بسبب فيروس جدري القرود.

وأكد "عبدالغفار" خلال مداخلة إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن إعلان منظمة الصحة العالمية مرض جدري القرود تحت وضع طارئ يتطلب الاهتمام الدولي، لكنها قسمت الدول إلى مجموعات، "الأولى" التي لم تظهر فيها إصابات مؤكدة أو التي مر على تسجيل آخر حالة إيجابية بها 21 يومًا، وتلك هي المجموعة الأولى.

ولفت إلى أن مصر من دول المجموعة الأولى وبالتالي نتعامل مع إجراءات المجموعة الأولى، وأن الإجراءات المطلوبة هي رفع الوعي وتدريب الكوادر الطبية على التشخيص والاشتباه والإحالة، وزيارة مستوى الترصد وتوافر الوسائل التشخيصية.

ونوه متحدث وزارة الصحة إلى أن مصر بدأت منذ شهرين منذ رصد الحالات الأولى في العالم، وقبل تصنيف الصحة العالمية للمرض كحالة طوارئ، في اتباع الإجراءات السابقة التي أعلنتها الصحة العالمية للمجموعة الأولى من الدول، إذ يتوافر لدينا الدليل الاسترشادي والكواشف الطبية المعملية والأدوية، والقدرة التشخيصية في مستشفيات الحميات في تشخيص الإصابات في حال الاشتباه.