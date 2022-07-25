بنك مصر يحصد 43 جائزة من مؤسسات دولية

جدة - نرمين السيد - ففى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حصل بنك مصر على لقب أفضل بنك فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2022 من مجلة كوزموبوليتان ذا دايلى، ولقب أفضل بنك فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2022 من مجلة إنترناشيونال إنفيستور، ولقب أفضل بنك فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2022 من مجلة وورلد إيكونوميك.

وحاز بنك مصر على عدة جوائز عالمية فى مجال المسئولية المجتمعية منها؛ جائزة أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية - مصر 2022 من مجلة ذا جلوبال إيكونوميكس، وحصل البنك على جائزة أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية – مصر 2022 من مجلة جلوبال بيزنس، وجائزة أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية – مصر 2022 من مجلة ذا يوروبيان البريطانية، وجائزة أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية – مصر 2022 من مجلة إنترناشيونال فاينانس، وجائزة أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية – مصر 2022 من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك.

وفى مجال قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية، فقد حصل البنك على جائزة أفضل بنك لتمويل التجارة – مصر 2022 من مجلة جلوبال بيزنس، كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك لتمويل التجارة – مصر 2022 من مجلة جلوبال تريد ريفيو، وفى استقصاء تمويل التجارة لمجلة "يورومونى" حاز البنك على المراكز التالية عن عام 2022: أحد رواد الأسواق العالمية، رائد للسوق الإفريقية، رائد للسوق المصرية، أفضل مقدم للخدمة – إفريقيا، أفضل مقدم للخدمة – مصر.

وفى مجال التجزئة المصرفية، حصل البنك على جائزة أفضل بنك فى خدمات الموبايل البنكى – مصر 2022 من مجلة كوزموبوليتان ذا دايلى، كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك لمدفوعات البطاقات الإلكترونية وآلات الدفع وماكينات الصرف – مصر 2022 من مجلة جلوبال بيزنس، وجائزة أفضل تطبيق للموبايل البنكى – مصر 2022 من مجلة جلوبال بيزنس، وجائزة أفضل بنك للتجزئة المصرفية – مصر 2022 من مجلة جلوبال بيزنس، وجائزة أفضل علامة تجارية للتجزئة المصرفية – مصر 2022 من مجلة جلوبال براندز.

وفى مجال الابتكار الرقمى، حصل البنك على جائزة أفضل بنك رقمي– مصر 2022 من مجلة كوزموبوليتان ذا دايلى، وجائزة أفضل تطبيق بنكى فى العام – مصر 2022 من مجلة إنترناشيونال إنفيستور، وجائزة أفضل بنك مقدم للقروض الرقمية الجديدة – مصر 2022 من مجلة وورلد بيزنس أوت لوك.

وفى مجال إدارة الأموال والمراسلين، حصل البنك على جائزة أفضل بنك فى إدارة الخزانة – مصر 2022 من مجلة وورلد بيزنس أوت لوك، وجائزة أفضل بنك فى إدارة الخزانة وشبكة المراسلين – مصر 2022 من مجلة ذا جلوبال إيكونوميكس، وجائزة أفضل بنك لإدارة النقد – مصر 2022 من مجلة وورلد إيكونوميك، جائزة بنك العام فى إدارة النقد المحلى – مصر 2022 من مجلة آسيان بانكينج أند فاينانس، كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك فى إدارة الخزانة – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022 وجائزة أفضل بنك فى إدارة السيولة – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022، وجائزة أفضل بنك فى إدارة النقد – مصر 2022 وجائزة أفضل بنك فى استبدال العملات الأجنبية – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022 من مجلة ذا يوروبيان البريطانية، وجائزة البنك الأكثر ابتكارا فى خدمات الخزانة – مصر 2022 من مجلة إنترناشيونال بيزنس.

وفى مجال التمويل الإسلامى وتمويل الشركات الكبيرة والقروض المشتركة، حاز بنك مصر على جائزة عملية العام "التمويل الإسلامى" – إفريقيا 2022، وجائزة عملية العام "Leveraged Finance" – إفريقيا 2022، وجائزة بنك العام فى التمويل الإسلامى – مصر 2022 من مجلة ذا بانكر العالمية التابعة لمؤسسة فايننشال تايمز، وجائزة أفضل علامة تجارية للشركات – مصر 2022 من مجلة جلوبال براندز.

وفى مجال الاستثمار والأسواق المالية، حاز بنك مصر على جائزة أفضل بنك فى إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل فى الشرق الأوسط 2022 من مجلة جلوبال فاينانس.

وحصد البنك على جائزة أفضل استجابة متميزة أثناء جائحة كورونا – مصر 2022 من مجلة وورلد بيزنس أوت لوك، وجائزة المبادرة المحلية للعام – مصر 2022 من مجلة آسيان بانكينج أند فاينانس، وجائزة أكثر البنوك ثقة فى القطاع المصرفى – مصر 2022 من مجلة جلوبال براندز، كما حاز البنك على شهادة الأيزو "ISO 9001:2015" فى مجال إدارة الجودة القانونية من قبل TUV southwest - تى يو فى ساوث وست والرائدة دوليا المتخصصة فى مجال الاختبار والتفتيش والتدقيق، والمعترف بها من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، كأول قطاع قانونى فى بنوك مصر وإفريقيا يحصل على تلك الشهادة المرموقة.، كما جاء البنك ضمن أفضل 15 مؤسسة للعمل طبقا لتصنيف لينكيد ان فى مصر للعام 2022، وحصد البنك جائزة أفضل بنك فى مجال المراجعة الداخلية – مصر 2022 من مجلة إنترناشيونال بيزنس.

ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التى تعد محور اهتمامه دائما، حيث أنهم شركاء النجاح فى كافة الأعمال، ويسعى البنك دائما إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائما التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.