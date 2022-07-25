الرعاية الصحية: نجاح 40 عملية قسطرة قلبية خلال 3 أيام فقط بمستشفى طيبة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح إجراء 40 عملية قسطرة قلبية، خلال 3 أيام فقط بمستشفى طيبة التخصصى التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، ثانى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك بتكلفة قدرها 300 جنيه فقط لعملية القسطرة الواحدة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، أنه تنوعت الــ 40 عملية قسطرة قلبية ما بين إجراء قساطر تشخيصية وتركيب دعامات، مضيفة أن استحداث خدمات القسطرة القلبية لعلاج مرضى القلب بمستشفى طيبة التخصصى يعد ضمن إنجازات المستشفى منذ بداية تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر فى 16 فبراير من العام الماضى.

وتابعت، أنه تم إجراء القساطر للمرضى بنجاح تحت إشراف نخبة من الفريق الطبى المتميز بمستشفى طيبة التخصصى، والذى يضم كلا من د. أحمد محمد حسان، أستاذ واستشارى القلب والقسطرة القلبية بمستشفيات جامعة الأزهر، واستشاريى القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصى "د. حسين كراع، د. عصام بسطاوى، د. بدوى إمبابى"، وأخصائيى القلب والقسطرة القلبية بالمستشفى "د. محمد عبدالغفار، د. رشا الحداد، د. مينا نبيل، د. أحمد طلعت"، وبمعاونة فريق التمريض وفريق أخصائيى وفنيى الأشعة المتميزين بالمستشفى.

ولفتت الهيئة، إلى أن مستشفى طيبة التخصصى هى أول مستشفى معتمد بصعيد مصر، حاصلة على درجة الاعتماد القومى المعترف به دوليا من منظمة الإسكوا العالمية، والتى تضاهى نظم الصحة العالمية لضمان سلامة وأمان وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وترسخ الركائز الأساسية فى نجاح تقديم الخدمات بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بجودة عالمية.

وأشارت، إلى أنه قدمت مستشفى طيبة التخصصى أكثر من 800 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالأقصر حتى الآن، كما تقدم المستشفى العديد من الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين منها خدمات الطوارئ، وحدة الكلى الصناعى، العيادات الخارجية، جراحة القلب والصدر، القلب والأوعية الدموية، الجراحة العامة، أمراض النساء والولادة، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الرعاية المركزة العامة، رعاية جراحة القلب المفتوح، الأطفال المبتسرين، الجهاز الهضمى والمناظير، جراحة المسالك البولية، جراحة التجميل، جراحة الأوعية الدموية، جراحة المخ والأعصاب، الرمد، الأسنان، الجلدية، النفسية والعصبية.