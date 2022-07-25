على الحفنى: زيارة رئيس الصومال إلى مصر تأتى فى توقيت مهم

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، ببرنامج "كلام فى السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن مصر يهمها الاستقرار فى الصومال ومواجهة الإرهاب، خصوصا وأن حركة الشباب وتنظيم داعش ينشطان فى الصومال.
وأوضح أن كل دول القرن الإفريقى يهمها استقرار الصومال لأن عدوى عدم الاستقرار تنتشر فى الدول، مشيرا إلى أن الأمن القومى المصرى يرتبط بهذه المنطقة، خصوصا وأن الصومال ومنطقة القرن الإفريقى شهدت فى الآونة الأخيرة الكثير من الفوضى.
وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد اليوم أنه تم فتح فرع لبنك مصر فى الصومال وهى خطوة مهمة، كما أشار إلى قضايا مثل تغير المناخ وأزمة المياه والتصحر والجفاف.
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