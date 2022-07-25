زراعة جامعة كفر الشيخ تقفز 100 مركز بتصنيف شنغهاى الدولى لعام 2022

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقى، أن نتائج تصنيف شنغهاى الدولى لعام 2022 للتخصصات الأكاديمية للجامعات على مستوى العالم، أظهرت تقدم كلية الزراعة بشكل مميز حيث قفزت الكلية 100 مركز فى تصنيف العلوم الزراعية لتحتل المركز 101 – 150 على مستوى العالم، والأول على مستوى جمهورية مصر العربية، مقارنة بالمركز 201 – 300 العام الماضى.





وعبر رئيس جامعة كفر الشيخ عن سعادته بهذا التميز والذى يعد إنجازا كبيرا للجامعة بصفة عامة وللكلية بصفة خاصة، ما يؤكد على جودة المنظومة التعليمية بالجامعة، ووجه رئيس الجامعة الشكر لكل من ساهم فى هذا الإنجاز.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ إن تقدم كلية الزراعة فى تصنيف شنغهاى الدولى جاء تتويجا لمجهود مؤسسى كامل عمل على مدار سنوات سابقة من خلال خطة إستراتيجية طموحة شملت التميز فى العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع للارتقاء بمستوى خريجى الكلية للمنافسة فى سوق العمل إقليميا ودوليا.

وأضاف دسوقى بأن الكلية تتميز بوجود 8 برامج تعليمية لدرجة البكالوريوس و38 برنامجا دراسيا للدراسات العليا تخدم محاور رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، فى العملية التعليمية والبحثية، فضلا عن وجود معامل تعليمية وبحثية مطورة مزودة بأحدث التقنيات البحثية، وإبرام العديد من الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون المحلية والدولية مما ساهم فى تميز الكلية على مستوى جميع الأصعدة.

وأوضح عميد الكلية الدكتور يحيى زكريا عيد أن كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، تم إنشاؤها بالقرار الجمهورى رقم 1088 لسنة 1969، مشيرا إلى أن الكلية احتلت المركز الأول على مستوى كليات الزراعة بالجامعات المصرية لعام 2021 فى تصنيف شنغهاى الدولى فى العلوم الزراعية، كما حصلت على مركز التميز البحثى الأول فى العلوم الزراعية على مستوى كليات الزراعة بالجامعات المصرية فى نوفمبر الماضى.

من جانبه، قدم عميد كلية الزراعة، الشكر للدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ، لدعمه اللامحدود للعملية التعليمية والبحثية، بالكلية والجامعة.