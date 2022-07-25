الصحة: لا توجد حالات إصابة مؤكدة بجدرى القرود فى مصر

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، فى مداخلة لبرنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدى، على قناة ON، عدم وجود حالات إصابة مؤكدة بجدرى القرود فى مصر، مشيرا إلى أن إجراءات مواجهة جدرى القردة فى مصر تبدأ بالترصد الدقيق داخل البلد، وأن من يثبت إصابته لا يسافر إلا لضرورة طبية.

وحول الفرق بين عدوى كورونا وجدرى القرود، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن كورونا مرض سريع الانتشار ويستطيع المريض أن ينقل العدوى إلى عدد أكبر، أما فى حالة جدرى القرود فالمرض يحتاج إلى اختلاط وثيق والمريض لا يكون معدى إلا بعد ظهور البثور على سطح الجلد، مشيرا إلى أنخ فى حالة الاشتباه وفقا للمعايير الدولية، يتم التعامل معها من خلال مستشفى الحميات بآليات نقل تراعى مكافحة العدوى.