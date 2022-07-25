أحمد الطاهرى: التغيرات المناخية لم تعد قضية هامشية على أجندة المجتمع الدولى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الطاهرى، خلال برنامج "كلام فى السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن الحلقة ستسلط الضوء على قضية محورية وهى التغيرات المناخية والتى تم تعد قضية هامشية على أجندة المجتمع الدولى.
برنامج "كلام فى السياسة"، يعرض عبر فضائية "إكسترا نيوز"، يومى الإثنين والخميس من كل أسبوع فى تمام الساعة العاشرة مساء.
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