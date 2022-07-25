بنى سويف.. الانتهاء من أعمال تطوير مقر التأمين الصحى الجديد بمدينة سمسطا

جدة - نرمين السيد - تفقد مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحى الدكتور محمد يحيى إسماعيل، اليوم الإثنين، سيرالأعمال والتجهيزات بعيادة مدينة سمسطا للتأمين الصحى فى موقعها الجديد بشارع محمود سليمان تمهيدًا لافتتاحها للعمل بها بدلا من مكان العيادة الحالى الكائن بمبنى مجلس المدينة القديم نظرا لضيق المكان وعدم ملائمته لتقديم خدمات التامين الصحى على النحو الأفضل لأبناء مركز ومدينة سمسطا.





وقال مدير فرع التأمين الصحى ببنى سويف -فى تصريح صحفى- إنه تم الانتهاء من أعمال التطوير وأن مقر التأمين الصحى الجديد يتكون من طابقين على مساحة 140 مترًا، حيث يتكون الدور الأول من 5 غرف وحمام وغرفة كبيرة تصلح كصيدلية والدور الأول علوى عبارة عن 5 غرف وحمام. ووجه "إسماعيل" بسرعة توفير كافة الاحتياجات تمهيدًا للبدء فى تشغيل المقر الجديد لتقديم الخدمة الطبية لمنتفعى خدمات التأمين الصحى من أبناء مركز ومدينة سمسطا والذى يزيد عددهم عن 140 ألف مستفيداً من العاملين بالجهاز بالحكومة والطلاب، بالإضافة إلى الفئات المستهدف انضمامها لمنظومة التأمين الصحى مثل الفلاحين وعمال الزراعة.

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