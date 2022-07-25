الإنتاج الاعلامى: تم تصوير 3 أفلام أجنبية مؤخرا منها أكشن أمام الأهرامات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 10:26 مساءً - قال أحمد سامى بدوى مدير عام مركز التصوير الأجنبى بمدينة الإنتاج الإعلامى: "تم إنشاء مركز خدمات التصوير الأجنبى فى عام 2019 وهو المكان الوحيد الذى يذهب إليه أى جهة تريد التصوير يأخذ التصاريح والموافقات والتصاريح بحيث شركة الإنتاج الأجنبية تدخل على اللوكيشن مباشرة بدون، ونراجع السيناريوهات ونحدد أماكن التصوير ونحصل على كافة الموافقات لشركات الإنتاج الأجنبية".

وأضاف مدير مركز خدمات التصوير الأجنبى بمدينة الإنتاج الإعلامى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى أم سى": "تم تصوير 3 أفلام أجنبية مؤخرا منها لقطات أكشن أمام الأهرامات وبميادين رئيسية بالقاهرة، ونقدم تسهيلات كبيرة لشركات الإنتاج الأجنبية ولدينا منفذ واحد لإنهاء كافة الموافقات والتصريحات، مؤكدا أن مصر دولة غنية جدا بأماكن التصوير".

ولفت مدير مركز خدمات التصوير الأجنبى بمدينة الإنتاج الإعلامى، إلى أن شركات الإنتاج الأجنبية انبهرت بأماكن التصوير فى مصر وستوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، ونسعى تطبيق فكرة الحوافز الإنتاجية ويتم دراستها الآن لتطبيقها وهى حوافز ضريبية تصل لتخفيضات 30% إذا كان العمل يستمر عدة أيام، وندرس تقديم حوافز كبيرة لشركات الإنتاج الأجنبية.

وأشار مدير مركز خدمات التصوير الأجنبى بمدينة الإنتاج الإعلامى إلى ان هناك أفلام كثيرة تم تصويرها خلال العام الماضى والقانون الجديد سيساعد فى وضع الحوافز الإنتاجية.