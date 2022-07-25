محافظ الدقهلية يبحث ملفات التصالح على مخالفات البناء

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ اليوم بحضور نائبه الدكتور هيثم الشيخ، وحازم عزت السكرتير العام للمحافظة، ورضا الشافعى نقيب المهندسين وعضو مجلس الشيوخ، وريهام عبدالشافى مدير المكتب الفنى بالمحافظة، ومصطفى العراقى مدير الإدارة الهندسية بالمحافظة، وفريدة حسان وكيل الإدارة الهندسية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولى قطاعات المرافق ورؤساء ومسئولى لجان التصالح بنطاق المحافظة.

ووجه الدكتور "مختار" خلال الاجتماع بتكثيف العمل لسرعة إنهاء كافة ملفات التصالح على مخلفات البناء تلبية لاحتياجات المواطنين وتطبيقا للقانون وتسليم النماذج التى تم الانتهاء من مراجعتها بعد اعتمادها.

كما وجه بالتنسيق الكامل بين اللجان الفنية والحماية المدنية لسرعة مراجعة كافة الملفات المستوفية للشروط والضوابط التى نص عليها القانون وإنهاء كافة الملفات التى لا تحتاج إلى معاينة على أرض الواقع.

وأكد الدكتور "مختار" على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التعاون المستمر مع المسئولين عن ملف التصالح بالمحافظة من أجل إنهاء مراجعة كافة النماذج الخاصة بالتصالح واعتمادها لتسليمها إلى المواطنين تطبيقا للقانون وحفاظا على المال العام للدولة.

وفى سياق آخر، بحث محافظ الدقهلية، خلال اجتماعه مع وفد من وزارة النقل التصميمات والدراسات التى تم إعدادها لتنفيذ مشروع المحور المرورى الجديد على النيل "امتداد المشاية السفلية بالمنصورة" ابتداء من مكتبة مصر العامة على النيل وحتى قولنجيل.

وكلف "المحافظ" خلال الاجتماع، زناتى عبدالعظيم، مدير مديرية الطرق بالدقهلية، بالنزول على الطبيعة مع وفد وزارة النقل لمعاينة المناطق التى تحتاج إلى توسعة وسرعة الانتهاء من تعديل التصميمات للبدء الفورى فى التنفيذ، مؤكدا سرعة التنسيق بين كافة الجهات وتذليل العقبات التى قد تواجه تنفيذ المشروع.

وقال "المحافظ" إن مشروع امتداد المشاية الجديدة حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لإتاحة متنفس مرورى ترفيهى جديد لأبناء مدينة المنصورة، مثمنا دور وزارتى النقل والرى لتعاونهم الكامل مع المحافظة لتنفيذ هذا المحور المرورى الجديد لخدمة أبناء الدقهلية.

يذكر أن المحور المرورى الجديد يمتد من خلف مكتبة مصر العامة وحتى مقابر قولونجيل بطول 2،100 كيلو متر وبعرض 10،5 متر بواقع 3 حارات مرورية وممشى بعرض 3 أمتار على النيل وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل متتالية بالإضافة إلى إنشاء كوبرى علوى خلف مكتبة مصر لربط المشاية الجديدة بالمشاية القديمة.

يشار إلى أن الاجتماع جرى بحضور كل من سلوى صالح مدير الإدارة المركزية للطرق بالزقازيق، والدكتور جمال حلمى استشارى وزارة النقل والمشرف على إعداد تصميمات المشروع، وايمن سميح مدير منطقة المنصورة، وزناتى عبدالعظيم مدير مديرية الطرق بالدقهلية.