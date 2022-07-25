غدا.. انطلاق فعاليات الموسم التثقيفى للهيئة العامة للأرصاد

جدة - نرمين السيد - تأتى فعاليات الموسم فى إطار استعدادات وزارة الطيران المدنى لقمة المناخ COP27 خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر المقبل، والتى تقام فى مدينة شرم الشيخ وتهدف إلى توحيد الجهود الدولية لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

وصرح الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، بأن الاستعدادات لقمة المناخ تأتى فى مقدمة أولويات وزارة الطيران المدنى فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وفى إطار رؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن المسؤولية تجاه الحفاظ على البيئة تُعد واحدة من الأهداف الرئيسية لاستراتيجية وزارة الطيران المدنى من خلال استخدام أحدث التقنيات وأفضلها من حيث الكفاءة البيئية.

ومن جانبه قال اللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فعاليات الموسم التثقيفى ستشمل محاضرات علمية وندوات ثقافية متخصصة تقدمها الهيئة العامة للأرصاد الجوية أسبوعيا من خلال الحسابات الرسمية للهيئة على مختلف التطبيقات والمنصات الإلكترونية.

وأشار طاحون، إلى أن الفعاليات سيشارك فيها نخبة من أساتذة الجامعات ومحاضرين بالتنسيق مع العديد من الهيئات المعنية بالتغير المناخى والبيئى فى مختلف قطاعات الدولة، وأخذت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على عاتقها مبادرة نشر الوعى البيئى بشأن قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على مختلف القطاعات.

ويهدف الموسم التثقيفى إلى نشر الوعى الثقافى والمعرفى للمواطن المصرى تجاه التغيرات المناخية الحادة بالإضافة الى دور المواطن والمجتمع تجاه تبنى مبادرات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى لتخفيف حدة الآثار السلبية للتغيرات المناخية حيث تعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية آخر نتائج الأبحاث العلمية التى تخص التغير المناخى المؤثر على مصر خلال العقود المقبلة.

كما تهدف الفعاليات الثقافية والعلمية خلال الموسم إلى التركيز على أهمية الدراسات والقضايا العلمية فى كل المجالات التى ترتبط بالتغيرات المناخية وتؤثر على كل مناحى الحياة.