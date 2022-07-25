إيجابية مسحة كورونا الثانية لوزير الشباب والرياضة



حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 08:22 مساءً - استمرت إيجابية المسحة التي أجراها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمعرفة موقفه من الشفاء من فيروس كورونا، بعد إصابته بالفيروس يوم الأربعاء الماضي.

ويتواجد وزير الشباب والرياضة في العزل الصحي في منزله مع تنفيذ بروتوكول العلاج من فيروس كورونا، منذ إصابته بالفيروس يوم الأربعاء الماضي، حيث أجرى مسحة وقتها قبل حضور اجتماع مجلس الوزراء أثبتت إصابته بالفيروس ليلتزم بالعزل المنزل وتنفيذ البروتوكول العلاجي، وأجرى مسحة جديدة أمس الأحد أثبتت استمرار إصابته.

وكان محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة كشف تطورات حالة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعد إصابته بـ فيروس كورونا، مؤكدا أنه ملتزم بالعزل المنزلي ويتبع كافة الإجراءات اللازمة مع الحفاظ على البروتوكول العلاجي للفيروس وحالته مستقرة بشكل كبير جدا ومطمئنة، وأن الأعراض هذه المرة أخف بسبب تلقيه اللقاح.

وأضاف أن الدكتور أشرف صبحي وجه في رسالته للجميع بتوخي الحذر واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لانتشار الإصابة بالفيروس في هذه الفترة.

وتعرض الدكتور أشرف صبحي للإصابة بفيروس كورونا للمرة الثانية، وهو ما تسبب في غيابه عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمدينة العلمين الجديدة.