صحة جنوب سيناء: المرور على 30 منشأة غذائية وتحرير 51 محضر مخالفة

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، الدكتور أيمن رخا، إن المديرية شنت حملات، بالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بمدينة شرم الشيخ، للمرور على 30 منشأة، التى أسفرت عن تحرير 21 محضر نظافة و28 محضر لعدم حمل شهادة صحية للعاملين، وكذلك تحرير محضرى ضبط لعدد 329 قطعة منتهية الصلاحية لأنواع مختلفة من الأغذية والمشروبات.





وشدد وكيل وزارة الصحة - فى بيان اليوم الإثنين- على استمرار حملات التفتيش على المنشآت الغذائية والسياحية بالمدينة، تزامنا مع استعدادها لاستقبال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى ضوء تعليمات المحافظ خالد فوده.

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