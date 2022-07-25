عاجل.. السيسى يوجه بتوفير الرعاية لشاب يعانى من مشاكل فى الوجه والفكين

جدة - نرمين السيد - وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد": "الرئيس السيسى استجاب لحالة إبراهيم، إن شاء الله تتعمل كل العمليات له، وإن شاء الله يكون زى الفل".

وتابعت: "ربنا يعزك يا سيادة الريس ويبارك فى حضرتك، رئيس الجمهورية بيتابع الناس رغم كل اللى بيحصل على مستوى العالم".