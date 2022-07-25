محافظ الفيوم يناقش احتياجات القطاع الطبى ويتفقد سير العمل بالمستشفى العام

جدة - نرمين السيد - جرى الاجتماع بحضور الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والدكتور أشرف الأتربى مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الدمرداش مدير مستشفى الفيوم العام، والدكتور سيف عبد الشكور مدير مستشفى التأمين الصحى، والدكتور هانى همام مدير مرفق إسعاف الفيوم.

واستعرض مدير مستشفى الفيوم العام- خلال الاجتماع-أعمال التطوير التى شهدتها المستشفى خلال الفترة الماضية، خاصة بقسم المخ والأعصاب، والأوعية الدموية، وعناية المخ والأعصاب، وجراحة المخ والأعصاب، والقسطرة، والعظام.

وأوضح أن متوسط عدد المترددين على المستشفى 44426 مريضا شهريًا بالعيادات الخارجية، والمترددين على الأقسام الداخلية بالمستشفى 597 مريضا، وقسم الاستقبال 32835 مريضا، كما يبلغ متوسط عدد العمليات التى يتم إجراؤها شهريًا بالمستشفى 3822 عملية متنوعة، وإجراء 15 ألف أشعة، و44 ألف تحليل.

وشهد المحافظ، ورئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة عرضًا تقديميًا حول جهود مديرية الصحة بالفيوم خلال عام 2021.

واستعرض الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم - خلال العرض - إجمالى عدد العاملين بقطاع الصحة بمحافظة الفيوم، وتوزيعهم على الإدارات الصحية المختلفة، وعدد المترددين على العيادات الخارجية، والحضّانات وغيرها من الأقسام، والخدمات التى تقدمها وحدات الكلى بالمستشفيات وعدد المترددين عليها، وجلسات فصل البلازما، كما تم استعراض إنجازات وجهود إدارة الكلى بمديرية الصحة والتى نجحت فى القضاء على قوائم الانتظار لجميع المرضى بالمحافظة.

كما استعرض وكيل وزارة الصحة جهود وحدة السكتة الدماغية بمستشفى الفيوم العام، وعدد حالات الحوادث والإصابات، وأعمال تطوير المستشفيات المركزية، ونشاط القوافل العلاجية، وتوزيع سيارات الإسعاف وتمركزاتها، وكذلك نشاط إدارات العلاج الحر، والعلاج الطبيعى، والأسنان، وخدمات تطعيم الحجاج، والرصد البيئى، وأعمال مبادرات 100 مليون صحة، وصحة المرأة، والاعتلال الكلوى، وكذلك جهود التطعيم بلقاح كورونا، والتخلص الآمن من المخلفات الخطرة، وجهود عيادة الإرشاد الوراثى، ووحدات طب الأسرة التى يجرى تجهيزها وفقًا للمنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل.

وأكد المحافظ ضرورة الاهتمام برفع كفاءة جميع أقسام ووحدات مستشفى الفيوم العام، والتغلب على التحديات التى تواجه سير العمل بالمستشفى على الوجه الأمثل، كونها تتحمل العبء الأكبر فى تقديم الرعاية الطبية لأهالى المحافظة فى ظل نقص الإمكانيات بالمستشفيات المركزية.

كما أكد حرص المحافظة على توفير الدعم اللازم لقطاع الصحة لدوره المهم فى الحفاظ على صحة الإنسان، معربًا عن تقديره لاستجابة رئيس قطاع الطب العلاجى - خلال اللقاء – للمطالب المطروحة، والبدء فى توفير عدد من احتياجات مستشفى الفيوم العام من أرصدة وزارة الصحة، والسعى لاستكمال باقى الاحتياجات خلال المرحلة القادمة.

عقب ذلك تفقد المحافظ ورئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، عدداً من أقسام مستشفى الفيوم العام، شملت جناح العمليات الكبرى وعمليات الطوارئ، وقسم الاستقبال، ووحدة البطحاء للغسيل الكلوى.

واستمع المحافظ - خلال جولته - لشكاوى عدد من المترددين على المستشفى ووحدة الغسيل الكلوي، ووجه وكيل وزارة الصحة بحلها على الفور وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهؤلاء المرضى، كما استمع المحافظ لشكوى أحد مرضى الفشل الكلوى يعانى من بتر فى القدم، ويحتاج لمسكن خاص لأسرته، ووجه المحافظ باتخاذ اللازم حيال شكواه بالتنسيق مع مجلس مدينة الفيوم.