محافظ الإسكندرية يوجه بتفعيل مبادرة الأزهر الشريف «لتسكنوا إليها»

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، جميع الجهات المعنية على مستوى المحافظة بتفعيل مبادرة "لتسكنوا إليها"، التى أطلقها الأزهر الشريف على مستوى الجمهورية، وتستهدف تيسير الزواج بعدم المغالاة فى التكاليف للمقبلين على الزواج.





وذكرت محافظة الإسكندرية -فى بيان اليوم الاثنين- أن رؤساء الأحياء عقدوا عددا من الندوات واللقاءات ذات الصلة، فى نطاق الأحياء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة والأزهر الشريف.

وأكد الشريف أن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة على تقديم سبل الدعم لإنجاح المبادرة، مع دعم تنفيذ اللقاءات والحلقات النقاشية وبرامج التوعية للمواطنين من الآباء والأمهات والشباب والفتيات بنطاق المحافظة بمشاركة أساتذة ومشايخ الأزهر الشريف، والجهات المتخصصة.

وفى السياق ذاته، عقد رئيس مركز ومدينة برج العرب، علاء يوسف، بالتنسيق مع الأمانة العامة المساعدة للدعوة والإعلام الدينى (منطقة وعظ الإسكندرية)، ندوة تثقيفية ضمن مبادرة "لتسكنوا إليها"، التى ناقشت أهمية رفع الوعى الثقافى والفكرى للأسرة والتمسك بالقيم والأخلاق وأسس الزواج السليمة وعدم المغالاة فى تكاليف الزواج والمشاكل المترتبة على ذلك.

كما نظم حى المنتزه ثان، برئاسة هدى أبو كليلة بتنظيم، ندوات تثقيفية بمنطقة البرنس قبلى، بحضور لفيف من قطاع الدعوة؛ تهدف إلى رفع الوعى الفكرى والثقافى للأسرة، والارتقاء بالقيم المعنوية للزواج، وتخفيف العبء عن كاهل الأسر، والحث على الالتزام بالتعاليم الإسلامية وتحديد الأهداف والحقوق وحل أية مشكلات تواجه الأسر من خلال وضع ضوابط متعددة.