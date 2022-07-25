محافظ الإسكندرية: انطلاق موكب احتفالات العيد القومى الـ70 غدا

جدة - نرمين السيد - وأضاف المحافظ، فى بيان اليوم الاثنين، أن الموكب سيبدأ الساعة 10 صباحا من أمام المنتزه، ويتخلل الحفل مواكب زهور، واستعراضات متنوعة، وغيرها من الأنشطة وتستمر الفعاليات على طول الكورنيش حتى رأس التين.

وفى مجال مكافحة فيروس "كورونا المستجد"، شدد المحافظ على ضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدى لأية مخالفات وغلق وتشميع المقاهى والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة، فى إطار مواجهة الوباء؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفى هذا الصدد، أشار البيان إلى تنفيذ الأحياء حملات موسعة خلال الأسبوع الماضى، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، أسفرت عن غلق 41 محلا مخالفا، والتحفظ على 2291 حالة إشغال متنوع، وتحرير 1599 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطرى وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلى وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ129 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

وفى قطاع التموين، أسفرت الحملات الرقابية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية عن تحرير 31 محضرا.

وأوضحت المديرية، فى بيان اليوم، أن الحملات أسفرت عن ضبط 330 علبة سجائر، بإجمالى 6600 سيجارة، وشملت المحاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وسجائر مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات.

وأضاف بيان المديرية أن وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، محمد سعد الله، أصدر تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية باستمرار تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على محلات وأماكن بيع السجائر المحلية والأجنبية المسعرة من الدولة، بعد رصد عدة شكاوى بقيام بعض التجار برفع الأسعار عن السعر المحدد لها.