تعرف على خطة لعب سواريز مع الأهلي لتأمين الدفاع ومواجهة الإصابات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 06:29 مساءً - يتجه البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي لإستمرار اللعب بخطة 3\4\3 الفترة المقبلة من أجل مواجهة النقص الحاد في صفوف الفريق للأصابات المُتتالية.

ويرغب المدرب البرتغالي في تأمين الشق الدفاعي للفريق من خلال اللعب بطريقة 3 \ 4\ 3 بعدما كشفت هذه الطريقة عن تأمين الدفاع بشكل جيد والحد من خطورة هجمات المنافسين.

ويعاني الأهلي من غيابات كثيرة تجعل من الصعب بالنسبة للمدرب البرتغالي تنفيذ خططه الهجومية بشكل جيد لذا سيكون من الأفضل الأعتماد على خطة 3-4-3 من أجل تنفيذ المهام الدفاعية بشكل جيد.

وفاز الأهلي على الجونة بثنائية نظيفة في اللقاء الذي أقيم أمس ، الأحد، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة 26 لبطولة الدوري الممتاز ، وحملت ثنائية الأهلي بثنائية توقيع رامي ربيعة وعلي معلول.