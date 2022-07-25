محافظ الإسكندرية: تطوير وتخطيط محطة مصر من المشروعات القومية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، إن مشروع تطوير وتخطيط محطة مصر يعد من المشروعات القومية التى توليها القيادة السياسية أهمية خاصة، كما يعد استكمالًا لمسيرة التنمية والإنجازات فى المحافظة لتحقيق رؤية مصر 2030 بصفة عامة.





جاء ذلك خلال توقيعه اليوم الإثنين، عقد الإنابة بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لمباشرة تنفيذ أعمال إدارة مشروع محطة مصر بعد أعمال التطوير التى تمت. وأضاف "الشريف" أن العقد يأتى فى إطار الحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال التطوير بميدان محطة مصر والحفاظ على النظام التخطيطى للميدان وتعظيم موارد المحافظة وزيادة استثماراتها بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين، مشيرًا إلى أنه من المقرر تعيين جهاز إشرافى من المحافظة لمتابعة كافة الأعمال مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

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