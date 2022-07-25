الزراعة: تراجع أسعار بيض المائدة فى البورصة اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن غرفة المتابعة بالوزارة رصدت تراجعا فى أسعار بيض المائدة بالبورصة اليوم الإثنين، ومن المتوقع أن يشهد مزيدا من التراجع فى الأيام القادمة.





وذكرت الوزارة، فى بيان، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمتابعة حركة الأسواق وأسعار السلع الغذائية الأساسية. وأضافت أن من أسباب تراجع أسعار البيض اليوم، طرح وزارة الزراعة كميات كبيرة فى الأسواق، بالتنسيق مع اتحاد منتجى الدواجن، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لبعض الوزارات والأجهزة بالتعاون من أجل توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف تأثير موجة الغلاء فى الغذاء التى يشهدها العالم حاليا بسبب الأزمة الروسية- الأوكرانية. وأوضح البيان أن الوزارة ستواصل ضخ كميات إضافية من البيض الأبيض والأحمر فى كافة منافذها الثابتة والمتنقلة بجميع أنحاء الجمهورية وبأسعار أقل من السوق، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

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