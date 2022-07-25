دمياط.. وضع حجر الأساس لمشروع «سكن لكل المصريين» بتل وردة (صور)

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وأشارت المحافظ، إلى نجاح جهود محافظة دمياط للحصول على موافقة مجلس الوزراء بتخصيص تلك القطعة الواقعة بمنطقة تل وردة بشطا على مساحة 11 فدانا لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى لبناء 44 عمارة سكنية "سكن لكل المصريين" بإجمالى 1056 وحدة سكنية، وسيتم تنفيذ 11 عمارة كمرحلة أولى، وذلك استكمالا لما ما تم تحقيقه بقطاع الإسكان فى دمياط وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير سكن كريم لجميع المصريين، مشيرة إلى التطوير الشامل الذى ستشهده المنطقة لإدراجها ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تشمل مركزى دمياط والزرقا، إلى جانب إنشاء سوق حضارى يخدم المنطقة.
توجهت المحافظ، بالشكر الجزيل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، على ما شهدته قرى مصر من تطوير شامل تحقق من خلال المشروع القومى العملاق "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، كما وجهت الشكر إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على الدعم الكبير لهذا المشروع والبدء فى تنفيذه على أرض الواقع.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة مى عبد الحميد، عن سعادتها بزيارة محافظة دمياط، مشيدة بما تم تحقيقه بقطاع الإسكان بعدد من مراكز ومدن المحافظة، كما أشادت أيضا بجهود محافظ دمياط بالقطاعات المتعددة ودعمها الكبير للمشروع، وأكدت أن الخطة تشمل تنفيذ العديد من المشروعات.
وخلال زيارتهما للموقع، اطلعت المحافظ والرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، على بعض المشروعات التى تم تنفيذها بقطاع الإسكان بدمياط، وتم إنشاء 8 عمارات بقرية دقهلة و5 عمارات بتل الكاشف بالزرقا و5 آخرين للإسكان الاستثمارى بمنطقة قبلى وبحرى نادى المعلمين بالزرقا وكذلك 5 عمارات بعزبة البرج.
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