نجل الرئيس الصومالى يزور المتحف القومى للحضارة (صور)

جدة - نرمين السيد - زار نجل الرئيس الصومالى، اليوم الإثنين، المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، وكان فى استقباله الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف، حيث رحب به وقدم له نبذة تعريفية عن المتحف وما يضمه من كنوز أثرية تم عرضها وفقًا لأحدث أساليب العرض المتحفى المتبعة فى العالم.





وأشار نجل الرئيس الصومالى، إلى المكانة الدولية والمحلية التى يحظى بها المتحف منذ افتتاحه فى إبريل 2021 واستقباله للمومياوات الملكية فى موكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير. ثم توجه نجل الرئيس الصومالى، فى جولة داخل قاعات المتحف، رافقه خلالها الدكتورة ماريان عادل أمينة المتحف، وقدمت له شرح وافى عن مقتنيات المتحف وتسلسل العصور التاريخية المختلفة للقطع الأثرية المعروضة بداخله بداية من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحالى. وأعرب الضيف عن انبهاره وتقديره لهذا الصرح العظيم، كما حرص على تخليد زيارته بالتقاط الصور التذكارية له بالمتحف، كما حرص على تسجيل كلمة فى دفتر زيارات المتحف أعرب خلالها عن مدى سعادته بما شاهده من عظمة وإبداع فى هذا الصرح العظيم.

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