بالصور.. وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لبطولة العالم للخماسي الحديث للكبار مصر 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 05:31 مساءً -

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي لبطولة العالم للخماسي الحديث للكبار والتي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو الجاري.

حضر المؤتمر، الدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالأسكندرية، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي، والسيد مارتن داو مدير التسويق بالاتحاد الدولي، وعوض سامي عضو مجلس إدارة اتحاد الخماسي وعضو لجنة المدربين بالاتحاد الدولي، و ياسر حفني رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزاره مدير مديرية الشباب والرياضة بالأسكندرية.

وتوجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالشكر والتقدير والامتنان لكافة القائمين على تنظيم بطولة العالم للخماسي الحديث بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بقيادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، و محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف علي جهوده المبذولة لخروج البطولة بأفضل شكل، كما توجه بالشكر إلي رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الدكتور كلاوس شورمان و المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد الدولي، والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بالإضافة إلي شكر المنظومة الرياضية الدولية بقيادة توماس باخ والاوليمبية المصرية بقيادة المهندس هشام حطب، ولكل المشاركين بالحدث الدولي بعروس البحر المتوسط.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن البطولات الدولية التي استضافتها مصر في مختلف الألعاب الرياضية في الآونة الاخيرة استطاعت تحقيق النجاح في تنظيمها، مما أعطي الثقة الكبيرة لمختلف الاتحادات الدولية في اسناد ملفات تنظيم البطولات للدولة المصرية، بفضل دعم القيادة السياسية للرياضة والرياضيين.

وأثني صبحي علي دور الاتحاد المصري للخماسي الحديث في إعداد اللاعبين وتنفيذ خططهم التدريبية في ضوء الاستعداد للبطولات المقبلة لمواصلة الانجازات التي يحققها أبطال الخماسي الحديث في مختلف المحافل والتي كان آخرها فضية اوليمبياد طوكيو، مشيدًا بأداء لاعبي منتخب الخماسي الحديث ما يؤكد تطور اللعبة في مصر، لافتًا إلي تقديم كل الدعم للاتحاد واللاعبين لمواصلة الانجازات وصناعة التاريخ بإضافة انتصارات جديدة في سجل الرياضة المصرية.

ومن جانبه رحب المهندس شريف العريان بالحضور ، موجها الشكر للاتحاد الدولي للخماسي الحديث على منح مصر شرف استضافة البطولة لتكون بطولة العالم الثانية للكبار التي تستضيفها مصر .

وتابع العريان:"أتوجه بالشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على استضافة البطولة ، واخص بالشكر الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية على تعاونه الدائم مع اتحاد الخماسي محليا ودوليا ". وأكد العريان أن الأكاديمية فخر للإسكندرية ، وان ملاعبها تتناسب بشكل كامل مع القواعد الجديدة للعبة الخماسي الحديث، وأشاد العريان بدور وزارة الشباب والرياضة في دعم الاتحادات الرياضية لتنظيم كبرى البطولات العالمية والدولية .

وعبر الدكتور اسماعيل عبد الغفار عن شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على مجهوداته في الارتقاء بالرياضة المصرية ،وتعاونه مع الاتحادات لاستضافة مصر للبطولات الكبرى . وأكد الدكتور اسماعيل عبد الغفار أن القيادة السياسية تقف داعمة خلف الرياضة المصرية مثلها كمثل كل المجالات لوضع مصر في المكانة التي تستحقها، مرحبًا بجميع الحضور وعلى رأسهم كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للعبة ، مؤكدا فخره بلاعبي منتخب مصر ونتائجهم المشرفة.

كما توجه رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالشكر لكل العاملين في الأكاديمية المشاركين في تنظيم البطولة على الجهد الكبير المبذول لانجاحها ، مطالبا الإعلام بإبراز قدرات مصر والإسكندرية والأكاديمية على استضافة البطولات نقلا للواقع الذي يرونه أمامهم.

وقدم كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث الشكر للاتحاد المصري للخماسي برئاسة المهندس شريف العريان ، وللجنة الأوليمبية المصرية والحكومة المصرية و الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية على استضافة بطولة العالم، وقال شورمان :"في العام الماضي ، اقمنا بطولة العالم للشباب والناشئين في مدينة الإسكندرية التاريخية والجميلة ، وكانت ناجحة جدًا ، وسيستمتع كبار الرياضيين هذا العام بنفس الفرصة".

و أضاف شورمان : "مع اقترابنا من نهاية موسم 2022 المثير ، أود أن أرحب بجميع الرياضيين ووفودهم في بطولة العالم بالإسكندرية"، وتابع رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث : "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إقامة بطولة العالم بالنظام الجديد للعبة ، والذي تم عمله لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وتناول المؤتمر كشف التفاصيل المتعلقة بالبطولة ونظامها وكل ما يتعلق بالمشاركين، وكرم الاتحادين المصري والدولي للخماسي الحديث الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، بإهدائها علم البطولة بمناسبة مرور 50 عام على تأسيسها.