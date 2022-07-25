”معلومات الوزراء” يناقش غدًا مستهدفات وثيقة ”ملكية الدولة” في صناعة الدواء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 05:26 مساءً - يستكمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، غدًا الثلاثاء، عقد ورش العمل في إطار سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع الصناعات الدوائية.

وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات.

ومن المقرر أن يشارك في الورشة الجديدة، عدد من أصحاب شركات القطاع الخاص العاملة في الصناعات الدوائية، بحضور ممثلين عن الهيئات الحكومية والجهات التنفيذية ذات الصلة، وبمشاركة عدد من نواب البرلمان والخبراء وأعضاء الغرف الصناعية.

ويذكر أن "مركز المعلومات" كان قد انتهى من عقد 13 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات لزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.