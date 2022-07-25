التعليم تعلن فتح مكاتب بمدارس التكنولوجيا التطبيقية لتسهيل الالتحاق بها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 05:26 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح مكتب بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو مدارس التعليم المزدوج أو مراكز التميز لمساعدة الطلاب الراغبين في الالتحاق بأحد الأنظمة التعليمية، وتسجيل رغباتهم إلكترونيًا على الموقع الخاص بالتقديم، ذلك بالإضافة إلى إتاحة إبداء الطلاب الذين لا يستطيعون التسجيل إلكترونيًا أو تواجههم أي مشكلة في تسجيل رغباتهم بالالتحاق بأحد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أو مدارس التعليم المزدوج أو مراكز التميز على الاستمارة، وسيتم التواصل معهم تليفونيًا أو عبر البريد الإلكتروني من قبل ممثلين كل نظام.

وأكدت الوزارة، أنها تتابع عن كثب عملية التسجيل الإلكتروني للطلاب وتعمل بشكل مستمر على حل أي مشكلة تواجههم وتوفر كافة السبل لتيسير عملية التسجيل.

الجدير بالذكر أنه قد أعلنت الوزارة عن فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز حتى الأحد الموافق 31 يوليو 2022 على الرابط التالي.

وعلى صعيد آخر،، علقت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تساؤلات عدد من المعلمين بشأن التواصل مع المتقدمين للوظائف الخالية بالمدارس في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وذكرت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الوحدة تنتهي خلال الأيام الجارية من مرحلة رصد كافة طلبات المتقدمين واستكمال التواصل مع المعلمين مستوفي الشروط لاستكمال إجراءات التعيين وتسليم المستندات المطلوبة لمراجعتها قبل البدء في العام الدراسي الجديد.