وزير الاتصالات يشهد مراسم إطلاق خدمات التوقيع الإلكتروني

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 05:26 مساءً - شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم إطلاق خدمات التوقيع الإلكتروني دلتا تراست، بالتعاون بين الشركة المصرية للاتصالات WE، وشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني.

يأتي ذلك في إطار جهود التوسع في تقديم الخدمات الرقمية للشركات والمؤسسات والأفراد بما يدعم استراتيجية التحول الرقمي في مصر، وهذا ما تسعى اليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

منظومة التوقيع الإلكتروني

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في وقت سابق، إن التكلفة الإجمالية للمشروعات الرقمية وصلت إلى 18 مليار جنيه، وتتضمن التوقيع الإلكتروني من خلال الكمبيوتر، فالخدمات التي كانت تحتاج وجود المواطن يمكن تطبيقها عن بعد، مشيًرا إلى أن هذه المنظومة كانت مطروحة من 2004، ولكن تم إطلاقها في 2019 حيث بدأت بإطلاق تطبيق تجريبي، وستطلق مع انتقال الحكومة للعاصمة الجديدة.

وأضاف خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن المرحلة الثانية من التوقيع الإلكتروني تتضمن الشركات لتوقيع الموظفين والعقود، فيما تعد المرحلة الثانية هي الأهم حيث سيتم تقديم خدمات باستخدام التوقيع الإلكتروني للأفراد، فعلى سبيل المثال كان المصريين في الخارج يسافرون لمسافات كبيرة من أجل الحصول على خدمات القنصليات، وهو ما سيوفر عليهم الوقت والجهد وجاري إطلاقها خلال العام الجاري.