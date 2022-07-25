وقال عبد العال، خلال افتتاحه اليوم الاثنين، سوق طلخا الرسمى وأعمال تطوير مدينة النور وتطوير وتوسعة كوبرى مشاة عبود بحى الزاوية الحمراء بعد تطويرهم بتكلفة تقارب الـ34 مليون جنيه - إن هذه المشروعات ستسهم فى الارتقاء الحضرى بالمحيط العمرانى بها.
وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار احتفال المحافظة بعيدها القومى واستكمالًا لجهود الدولة فى إيجاد أماكن بديلة للأسواق العشوائية، وتوفير بيئة حضارية للباعة والمترددين على الأسواق وتحسين جودة الحياة بالمناطق الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن المشروع المقدم كمنحة من الاتحاد الأوربى مفوضة للوكالة الفرنسية للتنمية يأتى فى إطار الشراكة بين هذه الجهات والمحافظة بالتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.
وأكد أن سوق طلخا يضم 136 باكية بتكلفة تقارب الـ6.5 مليون جنيه، منوهًا بأن أعمال تطوير مدينة النور "عبود" تتضمن السوق وموقف الميكروباص ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إليهما بتكلفة تقارب الـ13.5 مليون جنيه ويضم السوق 133 باكية، كما يسع موقف الميكروباص 12 ميكروباصًا، بالإضافة إلى تطوير الشوارع المؤدية إليهما بمسطح 11 ألف متر.
وتابع أن أعمال تطوير وتوسعة كوبرى مشاة عبود والذى يربط حى الزاوية الحمراء وحى الساحل تبلغ تكلفتها 14 مليون جنيه وتتضمن تطوير كوبرى المشاة القائم وإنشاء كوبرى مشاه موازى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ القاهرة يفتتح سوق طلخا بتكلفة نحو 34 مليون جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.