محافظ القاهرة يفتتح سوق طلخا بتكلفة نحو 34 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - ثمن محافظ القاهرة خالد عبد العال، التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والمحليين لتنفيذ البرامج ذات الأولوية للحكومة المصرية والتى تستهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.





وقال عبد العال، خلال افتتاحه اليوم الاثنين، سوق طلخا الرسمى وأعمال تطوير مدينة النور وتطوير وتوسعة كوبرى مشاة عبود بحى الزاوية الحمراء بعد تطويرهم بتكلفة تقارب الـ34 مليون جنيه - إن هذه المشروعات ستسهم فى الارتقاء الحضرى بالمحيط العمرانى بها.

وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار احتفال المحافظة بعيدها القومى واستكمالًا لجهود الدولة فى إيجاد أماكن بديلة للأسواق العشوائية، وتوفير بيئة حضارية للباعة والمترددين على الأسواق وتحسين جودة الحياة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن المشروع المقدم كمنحة من الاتحاد الأوربى مفوضة للوكالة الفرنسية للتنمية يأتى فى إطار الشراكة بين هذه الجهات والمحافظة بالتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

وأكد أن سوق طلخا يضم 136 باكية بتكلفة تقارب الـ6.5 مليون جنيه، منوهًا بأن أعمال تطوير مدينة النور "عبود" تتضمن السوق وموقف الميكروباص ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إليهما بتكلفة تقارب الـ13.5 مليون جنيه ويضم السوق 133 باكية، كما يسع موقف الميكروباص 12 ميكروباصًا، بالإضافة إلى تطوير الشوارع المؤدية إليهما بمسطح 11 ألف متر.

وتابع أن أعمال تطوير وتوسعة كوبرى مشاة عبود والذى يربط حى الزاوية الحمراء وحى الساحل تبلغ تكلفتها 14 مليون جنيه وتتضمن تطوير كوبرى المشاة القائم وإنشاء كوبرى مشاه موازى.