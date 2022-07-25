محافظ سوهاج: الانتهاء من إنشاء 20 مجمعًا للخدمات الحكومية بقرى «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ سوهاج طارق الفقى، الانتهاء من إنشاء 20 مجمعًا للخدمات الحكومية "تحيا مصر" بقرى مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، لافتًا إلى استمرار العمل على 10 مجمعات أخرى بنسب تنفيذ متفاوتة تتخطى بعضها 90%.





وأكد المحافظ، فى تصريحات اليوم الإثنين، أهمية تلك المجمعات فى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين فى سهولة ويسر، من خلال التحول الرقمى الذى تسعى الدولة لتطبيقه فى كافة المجالات، والخدمات الحكومية.

ولفت إلى أن نموذج مجمع خدمات المواطنين موحد ويتكون كل مجمع من 3 طوابق: الأرضى يضم مركزًا تكنولوجيًا لخدمة المواطنين، وفى العلوى مقار السجل المدني، والشهر العقارى، والبريد، والتموين، فيما يضم الطابق الثانى علوى مقار الوحدة المحلية، والمجلس المحلي، والتضامن الاجتماعى.

وأوضح "الفقى" أن المجمعات التى تم الانتهاء منها تشمل مجمعات خدمات المواطنين بقرى: البربا، والعوامر بحرى، والمجابرة، وبيت علام، وبيت داوود، فى مركز جرجا، والزوك الغربية، وأولاد سلامة، وروافع العيساوية، والدويرات، وأولاد حمزة فى مركز المنشاة، وقرى أولاد عليو، وبرديس، وبنى حميل، وأبيدوس فى مركز البلينا، وقرى أم دومة، ومشطا، والمدمر فى مركز طما، وقريتى الجلاوية وسفلاق بمركز ساقتلة، بالإضافة إلى مجمع الخدمات الحكومية بقرية أولاد يحيى بحرى بمركز دار السلام.