وأكد المحافظ، فى تصريحات اليوم الإثنين، أهمية تلك المجمعات فى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين فى سهولة ويسر، من خلال التحول الرقمى الذى تسعى الدولة لتطبيقه فى كافة المجالات، والخدمات الحكومية.
ولفت إلى أن نموذج مجمع خدمات المواطنين موحد ويتكون كل مجمع من 3 طوابق: الأرضى يضم مركزًا تكنولوجيًا لخدمة المواطنين، وفى العلوى مقار السجل المدني، والشهر العقارى، والبريد، والتموين، فيما يضم الطابق الثانى علوى مقار الوحدة المحلية، والمجلس المحلي، والتضامن الاجتماعى.
وأوضح "الفقى" أن المجمعات التى تم الانتهاء منها تشمل مجمعات خدمات المواطنين بقرى: البربا، والعوامر بحرى، والمجابرة، وبيت علام، وبيت داوود، فى مركز جرجا، والزوك الغربية، وأولاد سلامة، وروافع العيساوية، والدويرات، وأولاد حمزة فى مركز المنشاة، وقرى أولاد عليو، وبرديس، وبنى حميل، وأبيدوس فى مركز البلينا، وقرى أم دومة، ومشطا، والمدمر فى مركز طما، وقريتى الجلاوية وسفلاق بمركز ساقتلة، بالإضافة إلى مجمع الخدمات الحكومية بقرية أولاد يحيى بحرى بمركز دار السلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ سوهاج: الانتهاء من إنشاء 20 مجمعًا للخدمات الحكومية بقرى «حياة كريمة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.